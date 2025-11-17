Hombre de Indiana acusado de disparar contra empleada de limpieza que se presentó en la puerta equivocada

Un propietario de Indiana acusado de matar a un empleado de limpieza fue acusado el lunes de homicidio voluntario en un caso que plantea interrogantes sobre los límites de las leyes de “stand-your-ground”.

Curt Anderson podría enfrentarse a una pena de entre 10 y 30 años de prisión si es declarado culpable. Guy Relford, abogado del propietario de la vivienda, no respondió a un mensaje de voz en busca de comentarios antes de la decisión sobre la acusación.

Los agentes encontraron a María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, muerta en el porche de una casa de Whitestown, un suburbio de Indianápolis, el 5 de noviembre. Según las autoridades, la inmigrante guatemalteca formaba parte de un equipo de limpieza que se había equivocado de casa.

Su marido declaró a los medios de comunicación que estaba con ella en el porche y alguien disparó a través de la puerta principal. No se dio cuenta de que le habían disparado hasta que ella cayó en sus brazos, sangrando.

Indiana es uno de los 31 estados que cuentan con una ley de “stand-your-ground” que permite a los propietarios utilizar la fuerza letal para detener a alguien que crean que está intentando entrar ilegalmente en su vivienda. Pero la policía dijo que no hay pruebas de que la mujer entrara en la casa antes de que le dispararan.

El caso se hace eco de un episodio similar ocurrido en Misuri en 2023, cuando un hombre de 86 años disparó a Ralph Yarl después de que el adolescente negro de 16 años llamara a su puerta por error. Missouri tiene una ley similar de “stand-your-ground”, pero los fiscales acusaron al tirador, Andrew Lester, de agresión en primer grado y de acción criminal armada. Al final se declaró culpable de agresión en segundo grado y no fue a juicio.