Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre de Indiana acusado de disparar contra empleada de limpieza que se presentó en la puerta equivocada

Curt Anderson fue acusado de homicidio voluntario y podría enfrentar hasta 30 años de cárcel

17 de noviembre de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Nueva York, que no tiene una ley de “stand-your-ground”, un hombre fue condenado en 2024 por asesinato en segundo grado por disparar mortalmente a una mujer dentro de un coche que bajó por error por la entrada de su casa rural del norte del estado.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un propietario de Indiana acusado de matar a un empleado de limpieza fue acusado el lunes de homicidio voluntario en un caso que plantea interrogantes sobre los límites de las leyes de “stand-your-ground”.

RELACIONADAS

Curt Anderson podría enfrentarse a una pena de entre 10 y 30 años de prisión si es declarado culpable. Guy Relford, abogado del propietario de la vivienda, no respondió a un mensaje de voz en busca de comentarios antes de la decisión sobre la acusación.

Los agentes encontraron a María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, muerta en el porche de una casa de Whitestown, un suburbio de Indianápolis, el 5 de noviembre. Según las autoridades, la inmigrante guatemalteca formaba parte de un equipo de limpieza que se había equivocado de casa.

Su marido declaró a los medios de comunicación que estaba con ella en el porche y alguien disparó a través de la puerta principal. No se dio cuenta de que le habían disparado hasta que ella cayó en sus brazos, sangrando.

Indiana es uno de los 31 estados que cuentan con una ley de “stand-your-ground” que permite a los propietarios utilizar la fuerza letal para detener a alguien que crean que está intentando entrar ilegalmente en su vivienda. Pero la policía dijo que no hay pruebas de que la mujer entrara en la casa antes de que le dispararan.

El caso se hace eco de un episodio similar ocurrido en Misuri en 2023, cuando un hombre de 86 años disparó a Ralph Yarl después de que el adolescente negro de 16 años llamara a su puerta por error. Missouri tiene una ley similar de “stand-your-ground”, pero los fiscales acusaron al tirador, Andrew Lester, de agresión en primer grado y de acción criminal armada. Al final se declaró culpable de agresión en segundo grado y no fue a juicio.

En Nueva York, que no tiene una ley de “stand-your-ground”, un hombre fue condenado en 2024 por asesinato en segundo grado por disparar mortalmente a una mujer dentro de un coche que bajó por error por la entrada de su casa rural del norte del estado.

Tags
Breaking NewsAsesinatosIndiana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 17 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: