Tel Aviv autoriza conversaciones con Líbano tras ataque israelí que dejó más de 300 muertos

Líbano seguía en shock el jueves tras el día más mortífero en las más de cinco semanas de guerra entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, respaldado por Irán, con un número de muertos que ya supera las 300 personas a medida que se extraen más restos de entre los escombros y se identifica a los cuerpos en los hospitales. Mientras tanto, Israel hizo el sorpresivo anuncio de autorizar conversaciones directas con Líbano, pese a la falta de vínculos diplomáticos. Los ataques israelíes continuaron.

El Ministerio de Salud informó que 1,150 personas también resultaron heridas en los ataques generalizados que sacudieron Líbano el miércoles, incluso en zonas concurridas de Beirut.

No hubo una respuesta inmediata al anuncio israelí por parte de Líbano, que había propuesto repetidamente conversaciones para poner fin a la guerra, ni de Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que las conversaciones se centrarían en desarmar a Hezbollah y en “establecer relaciones pacíficas” entre los países.

Se prevé que las negociaciones comiencen la próxima semana en el Departamento de Estado en Washington, según una persona familiarizada con los planes. Se espera que las conversaciones sean manejadas del lado estadounidense por el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, y del lado israelí por el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, según la persona, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación.

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Un funcionario diplomático libanés familiarizado con los acontecimientos dijo que el país aún no ha designado a alguien para encabezar las conversaciones desde Beirut, pero que el presidente libanés Joseph Aoun está interesado en lograr un alto el fuego temporal cuando comiencen las conversaciones en paralelo con las que se llevan a cabo entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

El anuncio de Israel se produjo horas después de que advirtiera de una escalada y dijera que había matado a Ali Yusuf Harshi, asistente y sobrino del líder de Hezbollah, Naim Kassem.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que la continuidad de los ataques israelíes contra Líbano acarrearía “costos explícitos y respuestas FUERTES”, al tiempo que insistió en que un alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán se extendía a Líbano. Israel no estuvo de acuerdo.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques que Israel lanzó el miércoles sin previo aviso mataron al menos a 203 personas e hirieron a más de 1.000. El ejército israelí afirmó que atacó sitios de Hezbollah, pero varios bombardeos alcanzaron zonas comerciales y residenciales densamente pobladas durante la hora pico, lo que provocó numerosas víctimas civiles. El presidente libanés Joseph Aoun calificó los ataques de “bárbaros”.

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance dijo el miércoles que Washington pidió a Israel que reduzca los ataques contra Líbano para garantizar el éxito de las negociaciones con Irán.

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“Pensé que estaba muerto”

En Beirut, la gente esperaba con nerviosismo cerca de los sitios donde se realizaban las labores de búsqueda y rescate, cubriéndose el rostro del polvo. Bomberos exhaustos se sentaban sobre un auto calcinado entre edificios derrumbados.

El portavoz de la Defensa Civil libanesa, Elie Khairallah, declaró a The Associated Press que durante la noche se encontró con vida a una mujer herida bajo los escombros en el barrio costero de Ain Mreisseh, y que un hombre fue rescatado vivo en su edificio de apartamentos colapsado en los suburbios del sur.

Mohammad Chehab, un sirio de Deir el-Zour, contó que seis de sus 10 familiares fueron hallados muertos en un edificio destruido.

“Han buscado todo el día” al resto de ellos, señaló.

En los hospitales, sobrevivientes y médicos describieron la carnicería, mientras familiares se reunían para identificar los cuerpos.

Abdul Rahman Mohammad, un sirio que perdió a cinco familiares en el barrio de Hay al-Sellom, esperaba en el hospital Rafik Hariri para recuperar los cuerpos de su madre, dos hermanas, su hermano y un cuñado.

“Los atacaron sin previo aviso. Esto es brutalidad israelí”, dijo.

El doctor Mohamad El Zaatari, director del hospital público, dijo que atendió a 45 heridos, incluidos 10 casos en cuidados intensivos.

En el hospital Makassed, Rabee Koshok yacía en su cama.

“Pensé que estaba muerto. ¿Qué pasó? Un gran destello de luz me golpeó la cara y los ojos y vi a alguien salir volando y caer a mi lado. Estaba muerto”, relató.

Koshok estaba en el distrito comercial de Corniche al Mazraa cuando un ataque alcanzó un edificio cercano.

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El doctor Wael Jarrosh señaló que el hospital recibió alrededor de 70 heridos en 10 minutos tras las explosiones. Dos personas murieron y cinco permanecen hospitalizadas, tres de ellas en cuidados intensivos, precisó.

“Esto nos ha destruido psicológicamente”, afirmó el médico.

Líbano alega “flagrante violación” del derecho internacional

Netanyahu afirmó anteriormente que los ataques continuarían “con fuerza, precisión y determinación”. El ejército de Israel ha acusado a miembros de Hezbollah de salir de las principales zonas de influencia del grupo en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh, y de mezclarse en áreas civiles.

El primer ministro libanés Nawaf Salam dijo que Líbano presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y calificó los ataques como una “flagrante violación” del derecho internacional y humanitario.

En una sesión del gabinete realizada la mañana del jueves, el gobierno libanés anunció un plan para desmilitarizar Beirut y desplegar un mayor número de patrullas de seguridad.

Incluso antes de la reanudación de la guerra, el gobierno de Líbano había buscado el desarme de Hezbollah. El tema ha avivado tensiones entre los libaneses, profundamente divididos sobre el grupo y su arsenal.

Melhem Khalaf, un legislador reformista que representa a Beirut, criticó los ataques de Israel, pero también a Hezbollah por arrastrar a Líbano nuevamente a la guerra.

“Todas las zonas atacadas son áreas residenciales libanesas seguras”, afirmó Khalaf, mientras observaba cómo una excavadora retiraba los escombros. “Lo que estamos presenciando es una masacre contra civiles”.

Más de un millón de personas han sido desplazadas por la guerra, muchas de ellas, del sur y de Dahiyeh. El ejército de Israel ha emitido advertencias generalizadas para que la población abandone esas zonas, antes de lanzar intensos bombardeos.

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El ejército israelí también puso en marcha una invasión terrestre en la región fronteriza. El número de muertos en Líbano ha llegado a 1,739, informó el Ministerio de Salud, con 5,873 heridos.

Mientras tanto, el principal cruce fronterizo entre Líbano y Siria volvió a operar el jueves, cinco días después de que el ejército de Israel advirtiera sobre planes para atacarlo, alegando que Hezbollah lo utilizaba para contrabandear equipo militar. Las autoridades libanesas y sirias negaron la acusación.