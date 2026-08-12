Terremoto pone a prueba al nuevo gobierno de Colombia y a los equipos de rescate

La búsqueda de supervivientes entre los escombros del potente terremoto que sacudió Colombia, se intensificó el miércoles, dos días después de que el sismo derribara edificios, deformara carreteras y aplastara coches.

La devastación ha puesto a prueba al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su gobierno, que se esfuerza por dar respuesta a la catástrofe natural, así como a la sociedad civil, que presiona para que se preste ayuda a las comunidades vulnerables más afectadas por el terremoto.

El martes, De la Espriella afirmó que el terremoto de magnitud 7.4 había causado la muerte de al menos 181 personas y dejado otras 2,595 heridas en el oeste del país. Señaló que al menos 195 personas seguían desaparecidas, pero las bases de datos gestionadas por la sociedad civil situaban esa cifra en más de 4,000 el miércoles por la mañana.

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1 / 18 | Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega 1 / 18 Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. Carlos Ortega Compartir

Los equipos siguieron buscando entre los escombros durante toda la noche en las ciudades más afectadas —Cali, Pereira, Manizales y Quibdó—, mientras se agotaba el tiempo para encontrar —y rescatar— a las víctimas con vida.

Las organizaciones humanitarias consideran que las primeras 48 a 72 horas son cruciales para rescatar a los supervivientes, aunque ese plazo puede ampliarse si las personas atrapadas tienen acceso a comida y agua.

Esperanza en medio de la devastación

Ha habido breves momentos de esperanza en medio de la devastación.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas, los equipos de rescate rescataron con vida a Daniela Largo de entre los escombros a última hora del martes, poniendo así fin a una compleja operación de rescate de 12 horas en la que los equipos abrieron una pequeña abertura entre los escombros para liberar su brazo atrapado y un médico le administró líquidos por vía intravenosa para estabilizarla. Envuelta en una manta azul, la joven fue trasladada a una ambulancia que la esperaba mientras los bomberos se abrazaban y los espectadores estallaban en vítores.

En toda la región cafetera, una de las zonas más afectadas por el terremoto, las autoridades han convertido pabellones deportivos, colegios y otros edificios públicos en refugios temporales para miles de colombianos desplazados. En Pereira y Cali, las familias han estado durmiendo en parques: algunas por miedo a las réplicas o al derrumbe de sus viviendas dañadas, otras porque no tienen un hogar al que volver.

“Tenemos lo más importante: un techo sobre nuestras cabezas, comida, agua y, en mi caso, asistencia médica”, afirmó Edith Penagos, de 48 años, que se alojaba con su hijo adolescente en una de las tiendas blancas instaladas en un parque de Pereira después de que el terremoto les obligara a abandonar su piso.

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El Servicio Geológico de Colombia ha registrado 130 réplicas desde el terremoto.

Rodrigo León Loya, sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, afirmó que la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud similar en la misma zona ha disminuido porque “la energía acumulada” se ha liberado. Sin embargo, no descartó que se produzcan más actividades sísmicas.

“Recordemos que Colombia está llena de fallas activas”, afirmó. “La cuestión no es si puede volver a ocurrir. La cuestión es más bien cuándo se producirá un terremoto de magnitud similar en otra de las fuentes sísmicas de Colombia”.

Prometen ayuda y las organizaciones humanitarias se encuentran sobre el terreno

En muchas zonas, la respuesta oficial ante la catástrofe se ha visto complicada por las crisis persistentes de pobreza extrema y guerra civil que llevan décadas provocando oleadas de desplazamientos forzados.

“Este terremoto agrava una situación humanitaria que ya era grave, y es necesario aumentar el apoyo a la respuesta humanitaria”, afirmó Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para los Refugiados en Colombia.

Muchas organizaciones humanitarias ya se encontraban sobre el terreno en el epicentro del terremoto en Colombia, prestando apoyo al acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los rebeldes de izquierda, y respondiendo a la violencia relacionada con otros grupos armados que ha persistido desde entonces, especialmente en el Chocó.

Esa presencia permitió a los trabajadores humanitarios pasar rápidamente a la ayuda de emergencia, según afirmó María José Torres, coordinadora residente de la ONU en Colombia.

“Tenemos presencia sobre el terreno. Por lo tanto, creo que nuestra capacidad para estar allí, junto a la gente, ha aumentado exponencialmente”, afirmó Torres en un comunicado el martes.

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Al mismo tiempo, seguían llegando ayudas de otros países y de organizaciones sin ánimo de lucro extranjeras.

El miércoles, el Departamento de Estado anunció que enviaría a Colombia dos equipos de búsqueda y rescate que habían colaborado en las labores de rescate en Venezuela apenas unas semanas antes. Estados Unidos también ha ofrecido más de 15 millones de dólares en ayuda.

La presidenta de México ha afirmado que está dispuesta a enviar a cientos de trabajadores de búsqueda y asistencia sanitaria, toneladas de material sanitario y otros equipos.

El martes por la tarde, el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que su país enviaría dos aviones cargados con 100 toneladas de ayuda.

“Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo colombiano”, escribió Bukele en X.

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