Tiroteo en escuela de Canadá deja a ocho personas muertas, entre ellas el sospechoso

Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó ocho muertos, incluido el sospechoso, y otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente, según informaron el martes las autoridades canadienses.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge.

Los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en Canadá.

La localidad de Tumbler Ridge, con una población de unos 2400 habitantes, se encuentra a más de 1000 kilómetros al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta.

“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo, la policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes encontraron a varias víctimas. También se encontró fallecido a un individuo que se cree que es el tirador, con lo que parece ser una herida autoinfligida”, dijo la RCMP en un comunicado.

“Seis personas más, sin incluir al sospechoso, han sido encontradas fallecidas dentro de la escuela. Dos víctimas han sido trasladadas en helicóptero al hospital con heridas graves o que ponen en peligro su vida. Una tercera víctima murió mientras era trasladada al hospital”.

El distrito escolar de Peace River South informó el martes que se había decretado el «cierre y seguridad» tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria Tumbler Ridge.

Larry Neufeld, miembro de la legislatura de Peace River South, dijo a los periodistas en la legislatura que se habían enviado a la comunidad recursos «excesivos», incluyendo apoyo de la RCMP y ambulancias.

Afirmó que no quería revelar más información por temor a que pudiera poner en peligro la seguridad de la operación en curso.