Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tiroteo en escuela de Canadá deja a ocho personas muertas, entre ellas el sospechoso

También se encontraron muertas otras dos personas en una vivienda que se cree está relacionada con el incidente

11 de febrero de 2026 - 11:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge. (THIBAULT VANDERMERSCH / POOL THIBAULT VANDERMERSCH / POOL)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó ocho muertos, incluido el sospechoso, y otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente, según informaron el martes las autoridades canadienses.

RELACIONADAS

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge.

Los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en Canadá.

La localidad de Tumbler Ridge, con una población de unos 2400 habitantes, se encuentra a más de 1000 kilómetros al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta.

“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo, la policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes encontraron a varias víctimas. También se encontró fallecido a un individuo que se cree que es el tirador, con lo que parece ser una herida autoinfligida”, dijo la RCMP en un comunicado.

“Seis personas más, sin incluir al sospechoso, han sido encontradas fallecidas dentro de la escuela. Dos víctimas han sido trasladadas en helicóptero al hospital con heridas graves o que ponen en peligro su vida. Una tercera víctima murió mientras era trasladada al hospital”.

El distrito escolar de Peace River South informó el martes que se había decretado el «cierre y seguridad» tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria Tumbler Ridge.

Larry Neufeld, miembro de la legislatura de Peace River South, dijo a los periodistas en la legislatura que se habían enviado a la comunidad recursos «excesivos», incluyendo apoyo de la RCMP y ambulancias.

Afirmó que no quería revelar más información por temor a que pudiera poner en peligro la seguridad de la operación en curso.

La página web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos de entre septimo y grado 12.

Tags
Breaking NewsTiroteosCanadá
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: