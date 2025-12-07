Tiroteo masivo en un bar de Sudáfrica deja 12 muertos, incluyendo a tres menores

Ciudad del Cabo, Sudáfrica— Al menos 12 personas, incluidos tres menores, murieron el sábado cuando un grupo armado abrió fuego en un bar sin licencia cerca de la capital de Sudáfrica, informó la policía. Entre las víctimas había tres menores, de 3, 12 y 16 años.

Otras 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. La policía no ofreció detalles acerca de las edades de los heridos ni de sus condiciones.

La policía ajustó el número de fallecidos al señalar que una 12da víctima murió en el hospital.

El tiroteo ocurrió en un bar dentro de un albergue en el municipio de Saulsville, al oeste de la capital administrativa de Pretoria, a primera hora del sábado. Diez de las víctimas murieron en el lugar y otras dos murieron en el hospital, detalló la policía.

Personal forense se observa en una escena donde se encontraron los cuerpos de las víctimas de un tiroteo masivo en un bar cerca de Pretoria, Sudáfrica, el sábado 6 de diciembre de 2025. (Foto AP) (STR)

Los menores fallecidos eran un niño de 3 años, otro de 12 y una adolescente de 16. La policía informó que busca a tres hombres sospechosos de cometer el crimen.

PUBLICIDAD

“Nos informaron que al menos tres hombres armados no identificados entraron en este albergue donde un grupo de personas estaba bebiendo y comenzaron a disparar al azar”, dijo la portavoz de la policía, Athlenda Mathe, a la emisora nacional SABC. Añadió que las autoridades aún desconocen el motivo de los asesinatos. El tiroteo se registró alrededor de las 4:15 de la mañana, dijo, pero la policía fue alertada hasta a las 6:00 de la mañana.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 26,000 en 2024, un promedio de más de 70 al día. Las armas de fuego son, con mucho, la principal causa de muerte en los homicidios.

El país, con 62 millones de habitantes, tiene leyes de posesión de armas relativamente estrictas, pero muchas muertes son cometidas con armas ilegales, según las autoridades.

Ha habido varios tiroteos masivos en bares —a veces llamados shebeens o tabernas— en los últimos años, incluyendo uno que mató a 16 personas en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022. El mismo día, cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo en un bar en otra provincia.

Un hombre se sienta afuera del lugar donde se encontraron los cuerpos de las víctimas de un tiroteo masivo, en un bar cerca de Pretoria, Sudáfrica, el sábado 6 de diciembre de 2025. (Foto AP/STR) (STR)

Mathe dijo que los tiroteos masivos en bares sin licencia se estaban convirtiendo en un problema serio y que la policía había cerrado más de 11,000 tabernas ilegales entre abril y septiembre de este año y arrestado a más de 18.000 personas por su participación en la venta ilegal de licor.

Sin embargo, los asesinatos masivos recientes en Sudáfrica no se han limitado a los bares. La policía dijo que 18 personas fueron asesinadas, 15 de ellas mujeres, en tiroteos masivos con minutos de diferencia en dos casas en la misma carretera en una parte rural de la provincia del Cabo Oriental en septiembre del año pasado.

PUBLICIDAD