Reconocida chef y presentadora de televisión muere en un trágico accidente aéreo en Sudáfrica

La reconocida chef y presentadora sudafricana Mynie Steffens murió el pasado lunes, 10 de noviembre, tras un trágico accidente aéreo mientras pilotaba su helicóptero. La mujer, una de las figuras más queridas de la televisión en su país, era la única ocupante de la aeronave y no se reportaron más víctimas.

El siniestro ocurrió en la provincia de Cabo Oriental, donde la también piloto certificada realizaba labores de fumigación en cultivos de naranja.

Murió en accidente aéreo

La tragedia se registró minutos antes de las 8 a. m., cuando Steffens desarrollaba una actividad agrícola en las afueras del pueblo de Patensie, según informó la revista People. En un comunicado citado por el medio George Herald, la División de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIID) señaló que “la piloto estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero chocó contra líneas eléctricas y se estrelló”. La entidad agregó que “el vehículo aéreo resultó sustancialmente dañado por la fuerza del impacto”.

Imágenes difundidas mostraron la magnitud del accidente, que dejó el helicóptero en pérdida total en medio de la vegetación de la granja Roodegrond. El medio The Sun reportó que el dueño del predio, Ruan Scheepers, fue alertado por sus empleados sobre el siniestro y describió la escena como “una experiencia aterradora”.

La Policía de Sudáfrica (SAPS) abrió una investigación formal para esclarecer las causas del desplome. Aunque la principal hipótesis apunta al choque con cables eléctricos como detonante del accidente, las autoridades aún no han entregado conclusiones definitivas.

A pesar del rápido despliegue de los organismos de socorro, no fue posible salvar la vida de la presentadora, cuya muerte generó conmoción entre colegas, seguidores y figuras del sector gastronómico. Su cercanía con la audiencia, su estilo cálido y su capacidad para conectar con las tradiciones culinarias sudafricanas la convirtieron en una personalidad muy apreciada.

La trayectoria de Mynie Steffens trascendió la televisión. Fue autora de libros culinarios y rostro central del programaSpeel met Vuur(“Jugar con fuego”), transmitido por VIA TV, canal en el que desarrolló gran parte de su carrera. El proyecto nació junto a su amiga de la infancia Aldi van der Walt, con quien se reencontró después de más de una década sin contacto.

Ambas exploraron recetas de todos los rincones de Sudáfrica, basadas en una cocina rústica y familiar que conectó profundamente con el público.

Posteriormente, Steffens publicó un libro con el mismo nombre del programa, inspirado en los viajes y preparaciones registradas durante su rodaje.

El libro derivado del programa se convirtió en una referencia para aficionados y seguidores del estilo rústico, ampliando su impacto editorial. Según publicaciones internacionales, la pasión de Steffens por la cocina al fuego se remontaba a sus años de niñez, cuando comenzó a experimentar con parrillas y fogones en su hogar.