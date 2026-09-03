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Tormenta tropical Marie se convierte en huracán categoría 1 y se acerca a México

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 93 millas por hora con rachas de 115 millas por hora

3 de septiembre de 2026 - 4:50 PM

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Marie podría escalar a huracán categoría 2 entre la tarde de este jueves y el sábado. (David Martínez Pelcastre)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Marie, el decimotercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, ya es huracán categoría 1 mientras se acerca a las costas de Baja California Sur, en el noroeste de México, “intensificándose gradualmente”, según informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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“El huracán Marie de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson continúa intensificándose”, advirtió el SMN en una tarjeta informativa.

También avisó de que la “extensa circulación” del fenómeno “refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente del territorio nacional”.

El SMN explicó que a las 9:00 a.m. hora local, el centro de Marie se localizaba a 410 millas al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 93 millas por hora, rachas de 115 millas por hora y se desplaza hacia el noroeste a 11 millas por hora.

“Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur”, insistió la autoridad meteorológica.

Por su parte, el gobierno de Baja California Sur acordó la suspensión de clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, ante el pronóstico de lluvias.

Además, se cerró la navegación a embarcaciones menores en los puertos de San José del Cabo, Cabo San Lucas y San Carlos.

Según el pronóstico del SMN, Marie podría escalar a huracán categoría 2 alrededor de las 6:00 p.m. de este jueves y el sábado, con vientos de hasta 127 millas por hora.

La autoridad meteorológica mexicana prevé que baje a categoría 1 entre el sábado 5 y el lunes 7, para después degradarse nuevamente a tormenta el martes 8, ya a unas 873 millas al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

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Temporada de huracanesHuracanesMéxicoBreaking News
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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