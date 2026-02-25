Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tragedia en Brasil: ascienden a 36 las muertes por las lluvias torrenciales en Minas Gerais

Mientras, los equipos de rescate continúan buscando a 33 personas desaparecidas

25 de febrero de 2026 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía que muestra una zona afectada por fuertes lluvias este miércoles, en Juiz de Fora. (Andre Coelho)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El número de víctimas mortales causado por las lluvias que azotan el sureste de Brasil aumentó a 36 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 33 desaparecidos, informaron este miércoles fuentes oficiales.

RELACIONADAS

Los bomberos encontraron la pasada madrugada los cuerpos de cinco personas en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes y aún amenaza con causar estragos en la región.

En Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes, se han registrado hasta el momento 30 fallecidos y aún se intenta localizar a otras 31 personas.

El resto de víctimas se concentraron a unos cien kilómetros de distancia, en la localidad de Ubá, que contabiliza al menos 6 óbitos y 2 desaparecidos.

Otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar pérdidas humanas.

Las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en nueve frentes de trabajo y han rescatado a 208 personas con vida en la región.

Las precipitaciones torrenciales han dejado un reguero de destrucción en esta zona verde y montañosa del estado de Minas Gerais.

Se han producido multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Alrededor de 700 personas en Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares.

Además, las previsiones meteorológicas dibujan un escenario preocupante, ya que se espera que las lluvias continúen de manera intensa en los próximos días, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos y torrentes de agua.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, aseguró en la víspera que los equipos de salvamento estarán sobre el terreno el tiempo que sea necesario.

Afirmó que ahora la prioridad es prestar ayuda humanitaria y rescatar a las víctimas y que, solo después, se empezará a pensar en la reconstrucción de la zona, momento en el que espera contar con la colaboración del Gobierno federal.

Con todo, el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que ya va a liberar 800 reales (155 dólares / 130 euros al cambio de hoy) para cada persona que se haya quedado sin hogar tras las lluvias. El dinero será transferido a las Alcaldías.

También negocia anticipar una serie de beneficios de la Seguridad Social para los habitantes de la zona.

Tags
Breaking NewsDeslizamientos de terrenoBrasilLluvias
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
