Un edificio de nueve plantas en construcción en una ciudad al norte de Manila, la capital filipina, se derrumbó antes del amanecer y al menos 21 personas estaban desaparecidas el domingo por la mañana, informaron las autoridades.

Tragedia en Filipinas: edificio en construcción se derrumba y deja 21 desaparecidos. Un edificio de nueve plantas en construcción en una ciudad al norte de Manila, la capital filipina, se derrumbó antes del amanecer y al menos 21 personas estaban desaparecidas el domingo por la mañana, informaron las autoridades.

1 / 9 | Tragedia en Filipinas: edificio en construcción se derrumba y deja 21 desaparecidos. Un edificio de nueve plantas en construcción en una ciudad al norte de Manila, la capital filipina, se derrumbó antes del amanecer y al menos 21 personas estaban desaparecidas el domingo por la mañana, informaron las autoridades. - Aaron Favila

ANGELES, Filipinas - Un edificio de nueve plantas en construcción en una ciudad al norte de Manila, la capital filipina, se derrumbó antes del amanecer y al menos 21 personas estaban desaparecidas el domingo por la mañana, informaron las autoridades.

Los equipos de rescate “oían voces” entre los escombros, mientras que 24 trabajadores consiguieron ponerse a salvo o fueron rescatados, según informaron la policía y otras autoridades.

El edificio se derrumbó tras una fuerte tormenta en Angeles City, en la provincia de Pampanga. Más de un centenar de policías y otros funcionarios se afanaban por rescatar a quienes se creía atrapados entre los escombros, declaró el general de brigada Jess Mendez.

Méndez y otros funcionarios que se encontraban en el lugar de los hechos dijeron que no había informes inmediatos de muertes, pero que algunas de las personas que salieron sanas y salvas sufrieron heridas.

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Se cree que la mayoría de las 21 personas desaparecidas eran trabajadores del edificio, según Francis Pangilinan, jefe de la oficina de mitigación de catástrofes de Angeles City, que se encontraba en el lugar de los hechos.

Otras dos personas, entre ellas un turista malasio, resultaron heridas cuando sus alojamientos fueron alcanzados por los escombros del edificio derrumbado, según las autoridades.

Los equipos de rescate, incluidos los bomberos, la policía y los equipos de respuesta a catástrofes, utilizaron sus manos y perros rastreadores en una peligrosa lucha para buscar a los supervivientes atrapados, dijo a los periodistas el Secretario de Obras Públicas, Vinzon Dizon, cerca de los escombros de lasas de hormigón, barras de hierro retorcidas y otros restos.

“Hay algunas señales de vida... Se oyen voces”, dijo Dizon, añadiendo que los equipos de rescate actuaban con extrema precaución. “Es un lugar muy muy inestable y la prioridad es sacar a la gente”.

La ciudad de Ángeles albergó una de las mayores bases de las Fuerzas Aéreas estadounidenses fuera del territorio continental hasta su cierre a principios de la década de 1990, lo que contribuyó al desarrollo de Ángeles y las ciudades y pueblos periféricos como centros de ocio y comercio en la principal región septentrional filipina de Luzón.

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