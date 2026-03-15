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Tras la reapertura de la frontera, los iraníes buscan alimentos más baratos, internet y trabajo

Huyen de la guerra y los elevados costos que ha dejando el conflicto en su país

15 de marzo de 2026 - 6:04 PM

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El kurdo iraní Korban Ali permanece en el lado iraquí del paso fronterizo de Haji Omeran entre Irán y la región autónoma del Kurdistán de Irak (KRI), el domingo 15 de marzo de 2026, mientras la frontera permanece abierta. (AP Photo/Leo Correa) (Leo Correa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

HAJI OMERAN, Irak - Decenas de iraníes cruzaron el domingo el norte de Irak -el primer día de apertura de la frontera desde que la guerra asoló su país- para comprar alimentos más baratos, acceder a Internet, ponerse en contacto con familiares y encontrar trabajo.

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Los viajeros afirmaron que los constantes ataques aéreos y el aumento de los precios de los alimentos han hecho que la vida en Irán sea cada vez más desesperada.

Camiones cargados de mercancías serpenteaban por el paso fronterizo de Haji Omeran desde la región kurda de Irak, ofreciendo un esperado respiro a los elevados costes del lado iraní.

Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)Un puesto de helados en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo del Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)La gente disfruta de la puesta de sol con la vista del horizonte de la ciudad y el Burj Khalifa, en Dubai Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair

Incluso antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán, los kurdos iraníes cruzaban habitualmente a la región kurda del norte de Irak, compartiendo profundos lazos familiares, culturales y económicos y fronteras porosas que permitían un comercio constante y visitas regulares. Ahora, la región kurda de Irak se ha convertido en un salvavidas crucial para que los iraníes de la región devastada por la guerra lleguen al mundo exterior.

“Cuando se cerró esta frontera, afectó a todo el mundo. Pobres, ricos, trabajadores”, dijo Khider Chomani, camionero que se dirigía a Irán cargado de mercancías.

Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. Desde allí se exporta el 90 % del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China.El muelle ‘T’, el mayor de Irán, consta de seis dársenas, cada una de las cuales tiene cinco maquinas de medición con una capacidad de 13,500 barriles de petróleo por hora.
1 / 14 | Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos. Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - -

La frontera se cerró en respuesta al aumento de las tensiones militares en la región. Las autoridades kurdas iraquíes han estado esperando a que sus homólogos iraníes reabran el paso.

Casi todos los kurdos iraníes entrevistados por The Associated Press pidieron permanecer en el anonimato, alegando que temían por su seguridad y por las represalias de los servicios de inteligencia iraníes, que, según afirman, vigilan a cualquiera que hable con los medios de comunicación.

Afirmaron que muchas bases militares iraníes, oficinas de inteligencia y otros lugares de seguridad habían sido destruidos. El bombardeo ha limitado los movimientos de las fuerzas de seguridad: los agentes evitan los edificios oficiales, se refugian en lugares civiles como escuelas y hospitales o se desplazan en vehículos en lugar de acudir a sus oficinas, señalaron.

Una llamada telefónica y algo de comida

Una mujer kurda de Piranshahr cruzó la frontera el domingo para ponerse en contacto con sus familiares y abastecerse de artículos de primera necesidad. Había recorrido 15 kilómetros.

“He venido a hacer una llamada. En la mayor parte de Irán no hay Internet”, dijo. “Hace más de 16 días que mis familiares no saben nada de mí, y están preocupados”.

Dijo que muchos iraníes compran tarjetas SIM iraquíes y se reúnen cerca de la frontera para conectarse y llamar a familiares y amigos en el extranjero debido a los cortes de Internet en todo el país. Ella vino para conseguir una SIM y transmitir noticias a su familia.

Se dirigió al mercado de la ciudad situada junto al paso fronterizo para comprar alimentos a un precio muy inferior al de Piranshahr. Buscaba alimentos básicos -arroz y aceite de cocina-, ahora prohibitivamente caros en Irán debido a la inflación de los tiempos de guerra, dijo.

“La situación en Irán es terrible. La gente no se siente segura, las cosas son caras, la gente no quiere salir de casa”, dijo.

Media hora más tarde, cruzó a toda prisa la frontera con dos bolsas de plástico llenas de comida. Sus hijos la esperaban en casa, explica.

Necesitando dinero

Una anciana cubierta con un chal negro y muy delgada para protegerse de la lluvia torrencial cruzó sola la frontera. Dijo que venía de Sardasht, en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, y se dirigía a Choman, en la región kurda de Irak, a unos 40 kilómetros de la frontera, para encontrar a unos parientes lejanos que sabe que viven allí y pedir ayuda.

Su hijo, contrabandista transfronterizo de cigarrillos y otros productos, murió por disparos de soldados iraníes hace 14 meses. El contrabando no es un medio de vida infrecuente en la porosa región fronteriza. Había sido el único sostén de la familia; su muerte les dejó sin dinero y al cuidado de tres hijos, el mayor de sólo cinco años.

Con la subida de los precios de los alimentos, apenas puede alimentarlos y lleva dos meses de retraso en el pago del alquiler, al que debe unos 200 dólares. “No tengo a nadie que me ayude a sobrevivir”, dice entre lágrimas. “La guerra empeoró las cosas: todo es más caro”.

No había podido llamar antes y esperaba que sus familiares pudieran ayudarla. “Me siento impotente, pero los niños tienen hambre y debo hacer lo que pueda por ellos”, dijo. Más tarde, bajo la lluvia, esperó a que un coche se ofreciera a llevarla.

Trabajadores iraníes de tres ciudades se amontonaban en un taxi cuando regresaban de una visita a su país, en dirección a sus puestos de trabajo en la región del Kurdistán iraquí. Los hombres trabajaban para la misma empresa de construcción y pensaban quedarse un mes para ganar lo suficiente para hacer frente al aumento de los gastos en su país, según dijeron.

“La situación no hará más que empeorar y los civiles serán los únicos afectados”, dijo un trabajador. “Dejamos a nuestros hijos y esposas sólo para venir a trabajar aquí y ganar algo de dinero, de lo contrario no los habríamos dejado solos”.

Ataques aéreos y autoridades en la clandestinidad

Los kurdos iraníes que viven cerca de lugares utilizados por las autoridades iraníes dijeron que se vieron obligados a huir a zonas más seguras para evitar los bombardeos.

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Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un pintor de casas que vive en la ciudad iraní de Urmia pero trabaja en Irbil, en el norte de Irak, dijo que los constantes bombardeos se habían convertido en una realidad. Había regresado brevemente a casa a instancias de su madre, asustada por las explosiones; le aseguró que la familia no tenía vínculos con las autoridades iraníes y nada que temer.

La situación era tan grave que otro trabajador kurdo iraní de una fábrica metalúrgica que vivía en la región kurda iraquí imploró a su familia de Urmia que se trasladara a vivir con él. Su familia, que incluye esposa y tres hijos, llegó el domingo y descansó en un restaurante de carretera.

Dijo que las fuerzas de seguridad ya no se refugian en sus bases tras los repetidos ataques. Muchas instalaciones militares, de inteligencia y policiales yacen en ruinas, y el personal evita los puestos fijos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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