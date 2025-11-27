Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres astronautas europeos viajarán a la estación “Gateway” de la misión lunar Artemis de NASA

Artemis es el programa lunar de la NASA para volver a poner astronautas sobre la Luna

27 de noviembre de 2025 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen, el director ejecutivo de la ESA, Josef Aschbacher (izda) y la ministra de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania, Dorothee Bär. La ESA saca adelante su mayor presupuesto y enviará a tres astronautas rumbo a la Luna (CLEMENS BILAN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bremen— El director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, anunció este jueves que tres astronautas europeos, de Italia, Francia y Alemania, viajarán a la estación ‘Gateway’, que se prevé orbite alrededor de la Luna, en el marco de la misión lunar Artemis que lidera la NASA.

“La ESA ha obtenido tres vuelos gracias a su contribución”, dijo Aschbacher en una declaración ante los medios de comunicación en los márgenes de la reunión del Consejo ministerial de la ESA en la ciudad alemana de Bremen.

“He decidido que los primeros europeos en volar en la misión lunar serán astronautas de nacionalidades de Alemania, Francia e Italia”, señaló Aschbacher, en un gesto con el que el director ejecutivo de la ESA quiso agradecer la implicación de esas tres naciones en el desarrollo de diferentes componentes de Artemis.

“El primer vuelo será para un astronauta alemán”, precisó Aschbacher, que habló en presencia de la ministra de Investigación, Tecnología y Espació, Dorothee Bär.

En particular, el responsable de la ESA alabó el desarrollo alemán del Módulo de Servicio Europeo (ESM), uno de los elementos que integran la nave espacial Orion de la NASA para Artemis; el liderazgo de Italia en el desarrollo del Modulo Europeo Habitacional, una de las partes de ‘Gateway’, y el de Francia en el Módulo Europeo de Reabastecimiento para la estación espacial lunar.

Tras casi tres meses después del primer intento de lanzamiento, el potente cohete lunar de la misión Artemis I despegó con destino a la órbita de la Luna.Dentro de todo lo que tiene ver con el aparato, lo más importante es la cápsula Orion que llevaría en un futuro a nuevos astronautas hasta la Luna. Para este viaje de prueba, la cápsula carga tres muñecos.Al Centro Espacial Kennedy también llegó Nelson Ortega, director de la Sociedad Astronómica del Caribe.
1 / 11 | Así lució el instante en que inició Artemis I con el lanzamiento del nuevo cohete lunar. Tras casi tres meses después del primer intento de lanzamiento, el potente cohete lunar de la misión Artemis I despegó con destino a la órbita de la Luna. - The Associated Press

Artemis es el programa lunar de la NASA para volver a poner astronautas sobre la Luna, una iniciativa a la que la ESA se ha sumado al firmar diferentes acuerdos y una implicación tecnológica crucial.

El ESM, por ejemplo, está construido por una veintena de empresas de diez países europeos que lidera Airbus Defence and Space, una filial del Grupo Airbus.

Su cometido es proveer un espacio de almacenamiento de combustible, oxígeno, nitrógeno y agua.

La misión Artemis, lanzada oficialmente en 2017, tiene previsto llevar astronautas a la Luna por primera vez en poco más de medio siglo, pues el anterior alunizaje de cosmonautas en el satélite de la Tierra se produjo en 1972.

El vuelo con tripulación Artemis III con dirección a la Luna está previsto para mediados de 2027.

Tags
Breaking NewsArtemisNASAUnión EuropeaAgencia Espacial Europea
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: