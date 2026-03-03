Opinión
Trinidad y Tobago declara estado de emergencia por la fuerte delincuencia

Tiene una duración inicial de hasta 15 días, pero el gobierno puede ampliarlo si es necesario

3 de marzo de 2026 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses en estado de emergencia, y el último terminó el 31 de enero. (Ash Allen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Trinidad y Tobago declaró un nuevo estado de emergencia el martes, alrededor de un mes después del anterior, mientras las autoridades de la nación caribeña siguen lidiando con altos niveles de delincuencia.

RELACIONADAS

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar citó informes creíbles sobre ataques planeados contra agentes del orden al reimponer la emergencia, que otorga al gobierno facultades adicionales, entre ellas realizar detenciones y efectuar registros sin órdenes judiciales.

Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses en estado de emergencia, y el último terminó el 31 de enero.

Bissessar manifestó que el Consejo de Seguridad Nacional del país ha señalado que la delincuencia persistente ha provocado “múltiples muertes debido a tiroteos masivos y que la continuidad de los tiroteos de represalia entre bandas criminales, si no se controla, pondría en peligro la seguridad pública”.

El estado de emergencia tiene una duración inicial de hasta 15 días, pero el gobierno puede ampliarlo si es necesario. Funcionarios no anunciaron ningún plan para imponer un toque de queda.

Se prevé que la medida más reciente para frenar la delincuencia tendrá un impacto negativo en los ingresos por turismo.

“Realmente no es bueno para el turismo”, expresó Reginald Mac Lean, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Tobago.

Agregó que el estado de emergencia llega “en un momento en el que deberíamos estar capitalizando lo que está ocurriendo en el resto del mundo, para animar a la gente a venir a nuestras costas”.

La nación de dos islas ya ha registrado 63 homicidios en lo que va de año, apenas uno menos que el mismo periodo del año pasado.

La oposición arremetió contra el nuevo estado de emergencia y acusó al gobierno de fracasar en sus intentos de abordar la situación delictiva.

En un comunicado, la líder opositora Pennelope Beckles afirmó: “Este gobierno ha demostrado una y otra vez que prefiere medidas autoritarias a una gestión del delito sólida y estratégica, y una vez más ha optado por restringir las libertades de los ciudadanos en lugar de abordar los problemas sistémicos de la delincuencia en Trinidad y Tobago”.

Tags
Breaking NewsTrinidad y Tobago
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
