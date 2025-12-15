Trinidad y Tobago permitirá tránsito de aviones de Estados Unidos por sus aeropuertos en el Caribe

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses en sus aeropuertos en las próximas semanas, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, en medio del incremento de tensión en el Caribe.

El Ministerio de Relaciones y Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) reafirmó en un comunicado el compromiso del Gobierno trinitense de cooperar de manera sostenida con Estados Unidos para “promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la Caricom mantiene una estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago”, apuntó Sean Sobers, el ministro de Asuntos Exteriores de Caricom.

“La honorable primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la colaboración en la búsqueda de la seguridad y la protección de Trinidad y Tobago y de toda la región”, agregó.

En este sentido, Persad-Bissessar reiteró su colaboración con Estados Unidos, especialmente en los esfuerzos por combatir “la delincuencia transnacional y mejorar la seguridad pública” en el Caribe.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Caricom explicó que se concedieron las autorizaciones para los movimientos, que Estados Unidos ha descrito como “de naturaleza logística”.

Según el Ministerio, los tránsitos de aeronaves facilitarán el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal y no suponen ningún cambio en la postura de defensa de Trinidad y Tobago.

Del mismo modo, subrayó que esta decisión se inscribe en el marco de los acuerdos de seguridad y defensa de larga data entre Puerto España y Washington, destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.

El Ministerio también señaló que el apoyo de Estados Unidos a Trinidad y Tobago se ha extendido más allá de la cooperación en materia de seguridad para incluir iniciativas educativas, donaciones de materiales escolares y proyectos de mejora de infraestructuras.

En este contexto, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes que extinguió “de manera inmediata” cualquier “acuerdo, contrato o negociación” para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

El Gobierno estadounidense, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado una presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en la zona, hecho que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.