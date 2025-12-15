Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trinidad y Tobago permitirá tránsito de aviones de Estados Unidos por sus aeropuertos en el Caribe

Como parte de la cooperación bilateral en seguridad entre ambos países

15 de diciembre de 2025 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Ministerio también señaló que el apoyo de Estados Unidos a Trinidad y Tobago se ha extendido más allá de la cooperación en materia de seguridad para incluir iniciativas educativas, donaciones de materiales escolares y proyectos de mejora de infraestructuras. (Ash Allen)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses en sus aeropuertos en las próximas semanas, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, en medio del incremento de tensión en el Caribe.

RELACIONADAS

El Ministerio de Relaciones y Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) reafirmó en un comunicado el compromiso del Gobierno trinitense de cooperar de manera sostenida con Estados Unidos para “promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la Caricom mantiene una estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago”, apuntó Sean Sobers, el ministro de Asuntos Exteriores de Caricom.

“La honorable primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la colaboración en la búsqueda de la seguridad y la protección de Trinidad y Tobago y de toda la región”, agregó.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España.La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.
1 / 8 | En imágenes: buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago. Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. - MARTIN BERNETTI

En este sentido, Persad-Bissessar reiteró su colaboración con Estados Unidos, especialmente en los esfuerzos por combatir “la delincuencia transnacional y mejorar la seguridad pública” en el Caribe.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Caricom explicó que se concedieron las autorizaciones para los movimientos, que Estados Unidos ha descrito como “de naturaleza logística”.

Según el Ministerio, los tránsitos de aeronaves facilitarán el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal y no suponen ningún cambio en la postura de defensa de Trinidad y Tobago.

Del mismo modo, subrayó que esta decisión se inscribe en el marco de los acuerdos de seguridad y defensa de larga data entre Puerto España y Washington, destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.

El Ministerio también señaló que el apoyo de Estados Unidos a Trinidad y Tobago se ha extendido más allá de la cooperación en materia de seguridad para incluir iniciativas educativas, donaciones de materiales escolares y proyectos de mejora de infraestructuras.

En este contexto, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes que extinguió “de manera inmediata” cualquier “acuerdo, contrato o negociación” para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

El Gobierno estadounidense, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado una presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en la zona, hecho que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
