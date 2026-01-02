Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ucrania ordena evacuar a 3,000 niños y a sus padres de dos regiones

Las evacuaciones se están llevando a cabo en las regiones de Zaporiyia y Dnipró

2 de enero de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, en Kiev, Ucrania. (Efrem Lukatsky)
Por AFP
Agencia de noticias

Ucrania ordenó la evacuación de 3,000 niños y de sus padres de las localidades situadas en la línea del frente en las regiones de Zaporiyia y Dnipró, donde las tropas rusas han registrado avances, informó el viernes un ministro ucraniano.

RELACIONADAS

“Debido a la difícil situación de seguridad, se tomó la decisión de evacuar por la fuerza a más de 3,000 niños y a sus padres de 44 localidades en primera línea en las regiones de Zaporiyia y Dnipró”, declaró en Telegram el ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba.

Las evacuaciones también se están llevando a cabo en la región norte de Chernígov, que limita con Bielorrusia, aliada de Moscú y objetivo de bombardeos rusos, añadió.

“En total 150,000 personas fueron evacuadas de las zonas de primera línea hacia regiones más seguras desde el 1 de junio. Entre ellas casi 18,000 niños y más de 5,000 personas con movilidad reducida”, señaló Kuleba.

Las fuerzas de Moscú, que invadieron Ucrania en febrero de 2022, han ido avanzando lentamente por la región industrial de Dnipró.

En la región sur de Zaporiyia, los avances rusos fueron menos frecuentes que en el este en conflicto, pero se aceleraron en los últimos meses.

Rusia afirma haber capturado nuevos asentamientos en ambas regiones.

Tags
Breaking NewsUcraniaRusia
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: