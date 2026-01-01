Rusia reporta 24 muertos en ataque de Kiev contra territorios ocupados de Ucrania

Kiev - Funcionarios rusos dijeron el jueves que un ataque ucraniano con un avión no tripulado mató a 24 personas e hirió al menos a 50 más mientras celebraban el Año Nuevo en un pueblo ocupado por Rusia en la región ucraniana de Kherson, mientras las tensiones entre las dos naciones siguen aumentando a pesar de que los diplomáticos aclaman conversaciones de paz productivas.

Tres drones alcanzaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Jorly, en la costa del mar Negro, según declaró en Telegram el dirigente de la región instalado en Moscú, Vladimir Saldo. Dijo que uno de los aviones no tripulados llevaba una mezcla incendiaria, lo que provocó un incendio.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios inmediatos sobre el ataque. The Associated Press no pudo verificar el ataque de forma independiente.

El ataque fue condenado por varios funcionarios rusos. Valentina Matviyenko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, el Consejo de la Federación, afirmó que el ataque “reforzaba” la determinación de Rusia de alcanzar rápidamente sus objetivos en su invasión de Ucrania, que dura ya casi cuatro años.

La huelga “demuestra una vez más la validez de nuestras reivindicaciones iniciales”, declaró Matviyenko.

La declaración se produce tras las afirmaciones de Moscú de que Ucrania lanzó el martes un ataque con un dron de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente ruso Vladimir Putin en el noroeste de Rusia. Kiev ha denunciado las afirmaciones como una “mentira”.

El Ministerio de Defensa ruso publicó el miércoles un vídeo de un avión no tripulado derribado que, según dijo, estaba implicado en el ataque.

El clip nocturno mostraba a un hombre con camuflaje, casco y chaleco de kevlar cerca de un dron dañado que yacía en la nieve. El hombre, con la cara cubierta, habla del dron. Ni el hombre ni el Ministerio de Defensa facilitaron ninguna ubicación ni fecha.

El vídeo y las afirmaciones no se han podido verificar de forma independiente.

Tensiones crecientes

Kiev ha calificado las acusaciones de atentado contra la residencia de Putin de artimaña para desbaratar las negociaciones de paz en curso, que se han intensificado en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico.

En su discurso de Año Nuevo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que un acuerdo de paz estaba “listo en un 90%”, pero advirtió de que el 10% restante, que se cree que incluye puntos conflictivos clave como el territorio, “determinaría el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa, cómo vivirá la gente”.

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el miércoles que él, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, tuvieron una “llamada productiva” con los asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Ucrania “para discutir el avance de los próximos pasos en el proceso de paz europeo.”

“Nos centramos en cómo hacer avanzar las discusiones de manera práctica en nombre del proceso de paz (de Trump), incluyendo el fortalecimiento de las garantías de seguridad y el desarrollo de mecanismos eficaces de desconflicción para ayudar a poner fin a la guerra y asegurar que no se reinicie”, dijo Witkoff en un post en X.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, también reafirmó que los funcionarios europeos y ucranianos tienen previsto reunirse el sábado, mientras que Zelensky debe mantener conversaciones la próxima semana con los líderes europeos.

Oleadas de ataques

En el resto de Ucrania, Rusia atacó la región de Odesa durante la noche, dirigiéndose contra infraestructuras civiles en varias oleadas de ataques con drones, según el jefe regional, Oleh Kiper.

En un post en Telegram, Kiper dijo que un edificio residencial de dos plantas resultó dañado y que un dron alcanzó un apartamento en la planta 17 de un rascacielos sin detonar. No se informó de víctimas.

En su informe diario, la fuerza aérea ucraniana declaró que las fuerzas de defensa antiaérea habían derribado o suprimido 176 de los 205 drones que habían atacado el país durante la noche. Se registraron impactos de 24 drones de ataque en 15 lugares y el ataque seguía en curso.

