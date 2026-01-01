Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia reporta 24 muertos en ataque de Kiev contra territorios ocupados de Ucrania

Tres drones alcanzaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Jorly

1 de enero de 2026 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen tomada de un vídeo sin fecha facilitado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso, muestra un dron derribado en un lugar no revelado que, según dijo, era uno de los drones ucranianos implicados en un supuesto ataque a una residencia del presidente Vladimir Putin.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev - Funcionarios rusos dijeron el jueves que un ataque ucraniano con un avión no tripulado mató a 24 personas e hirió al menos a 50 más mientras celebraban el Año Nuevo en un pueblo ocupado por Rusia en la región ucraniana de Kherson, mientras las tensiones entre las dos naciones siguen aumentando a pesar de que los diplomáticos aclaman conversaciones de paz productivas.

RELACIONADAS

Tres drones alcanzaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Jorly, en la costa del mar Negro, según declaró en Telegram el dirigente de la región instalado en Moscú, Vladimir Saldo. Dijo que uno de los aviones no tripulados llevaba una mezcla incendiaria, lo que provocó un incendio.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios inmediatos sobre el ataque. The Associated Press no pudo verificar el ataque de forma independiente.

El ataque fue condenado por varios funcionarios rusos. Valentina Matviyenko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, el Consejo de la Federación, afirmó que el ataque “reforzaba” la determinación de Rusia de alcanzar rápidamente sus objetivos en su invasión de Ucrania, que dura ya casi cuatro años.

La huelga “demuestra una vez más la validez de nuestras reivindicaciones iniciales”, declaró Matviyenko.

Women put flowers to the rubble of a destroyed house where three children were killed by a Russian strike in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)People clear the rubble of a house destroyed by a Russian strike in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)Luego del ataque masivo ocurrió un intercambio de cientos de prisioneros.
1 / 9 | Imágenes de guerra: destrucción tras masivo ataque de Rusia a Ucrania. Women put flowers to the rubble of a destroyed house where three children were killed by a Russian strike in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) - Evgeniy Maloletka

La declaración se produce tras las afirmaciones de Moscú de que Ucrania lanzó el martes un ataque con un dron de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente ruso Vladimir Putin en el noroeste de Rusia. Kiev ha denunciado las afirmaciones como una “mentira”.

El Ministerio de Defensa ruso publicó el miércoles un vídeo de un avión no tripulado derribado que, según dijo, estaba implicado en el ataque.

El clip nocturno mostraba a un hombre con camuflaje, casco y chaleco de kevlar cerca de un dron dañado que yacía en la nieve. El hombre, con la cara cubierta, habla del dron. Ni el hombre ni el Ministerio de Defensa facilitaron ninguna ubicación ni fecha.

El vídeo y las afirmaciones no se han podido verificar de forma independiente.

Tensiones crecientes

Kiev ha calificado las acusaciones de atentado contra la residencia de Putin de artimaña para desbaratar las negociaciones de paz en curso, que se han intensificado en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico.

En su discurso de Año Nuevo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que un acuerdo de paz estaba “listo en un 90%”, pero advirtió de que el 10% restante, que se cree que incluye puntos conflictivos clave como el territorio, “determinaría el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa, cómo vivirá la gente”.

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el miércoles que él, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, tuvieron una “llamada productiva” con los asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Ucrania “para discutir el avance de los próximos pasos en el proceso de paz europeo.”

“Nos centramos en cómo hacer avanzar las discusiones de manera práctica en nombre del proceso de paz (de Trump), incluyendo el fortalecimiento de las garantías de seguridad y el desarrollo de mecanismos eficaces de desconflicción para ayudar a poner fin a la guerra y asegurar que no se reinicie”, dijo Witkoff en un post en X.

Explosiva discusión entre Trump y el presidente de Ucrania frente a las cámaras

Explosiva discusión entre Trump y el presidente de Ucrania frente a las cámaras

El mandatario de Estados Unidos se reunió con Volodymyr Zelensky para llegar a un importante acuerdo, pero la reunión terminó con coraje y acusaciones de “jugar” con la Tercera Guerra Mundial.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, también reafirmó que los funcionarios europeos y ucranianos tienen previsto reunirse el sábado, mientras que Zelensky debe mantener conversaciones la próxima semana con los líderes europeos.

Oleadas de ataques

En el resto de Ucrania, Rusia atacó la región de Odesa durante la noche, dirigiéndose contra infraestructuras civiles en varias oleadas de ataques con drones, según el jefe regional, Oleh Kiper.

En un post en Telegram, Kiper dijo que un edificio residencial de dos plantas resultó dañado y que un dron alcanzó un apartamento en la planta 17 de un rascacielos sin detonar. No se informó de víctimas.

En su informe diario, la fuerza aérea ucraniana declaró que las fuerzas de defensa antiaérea habían derribado o suprimido 176 de los 205 drones que habían atacado el país durante la noche. Se registraron impactos de 24 drones de ataque en 15 lugares y el ataque seguía en curso.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
UcraniaRusiaVladimir PutinDonald TrumpVolodymyr ZelenskyBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: