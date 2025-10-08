Un muerto y cinco heridos al derrumbarse un restaurante en el centro de São Paulo

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas al derrumbarse este miércoles parte de un restaurante en el centro de la ciudad brasileña de São Paulo, según informó el Cuerpo de los Bomberos.

El suceso ocurrió en el restaurante Jamile, situado en el popular barrio de Bixiga, reducto gastronómico y bohemio de la capital paulista, cerca del mediodía, a pocos minutos de empezar el servicio del almuerzo.

Los bomberos afirmaron en un primer momento que la causa del derrumbe fue una explosión de gas, pero más tarde descartaron esa posibilidad e informaron que el entrepiso del local apenas cedió por causas aún desconocidas.

En el momento del accidente, había alrededor de una veintena de trabajadores en el interior del establecimiento.

Cuatro fueron trasladados a centros hospitalarios con diversas heridas y otros dos quedaron atrapados en los escombros.

Los bomberos lograron rescatar con vida a uno de ellos, pero otro, una mujer, sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció en el lugar.

Jamile, de cocina moderna y contemporánea, es conocido por servir los platos del chef Henrique Fogaça, quien se hizo popular en el país como uno de los jurados del programa de televisión MasterChef Brasil.

Ante las primeras informaciones que indicaban que Jamile era de su propiedad, Fogaça dijo en una nota que “su actuación se restringe a la creación y la firma del menú de la casa, sin estar implicado en la gestión administrativa u operacional del establecimiento”.