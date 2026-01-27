Una superviviente del Holocausto nacida en un campo de concentración comparte su historia

En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Lola Kantorowicz hizo todo lo posible por ocultar su embarazo. Lo consiguió porque la mayoría de las prisioneras del campo de concentración de Bergen-Belsen tenían el vientre hinchado y distendido por el hambre.

Cuando se puso de parto en marzo de 1945, los rusos avanzaban por Alemania y Bergen-Belsen era un caos. Su hija, Ilana, nació el 19 de marzo, 30 días antes de que el campo fuera liberado por los británicos.

A sus 81 años, Ilana Kantorowicz Shalem es una de las supervivientes más jóvenes del Holocausto. Sobrevivió sólo porque nació cuando los dirigentes nazis estaban en desbandada y la guerra tocaba a su fin. De lo contrario, la habrían matado con toda seguridad.

Más de ocho décadas después del final del Holocausto, Shalem comparte su historia -y la de su madre- por primera vez, dándose cuenta de lo pocos supervivientes del Holocausto que quedan.

El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra en todo el mundo el 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más famoso de los campos de exterminio donde fueron asesinadas 1.1 millones de personas, en su mayoría judíos. La Asamblea General de la ONU adoptó en 2005 una resolución por la que se establece este día como conmemoración anual.

Alrededor de 6 millones de judíos europeos y otros millones de personas, incluidos polacos, romaníes, personas con discapacidad y personas LGBTQ+, fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Alrededor de 1.5 millones eran niños.

Las conmemoraciones de este año tienen lugar en medio de un aumento del antisemitismo que cobró fuerza durante los dos años de guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Amor en lugares oscuros

La madre y el padre de Shalem se conocieron de adolescentes en el gueto de Tomaszow (Polonia). Lola Rosenblum era del pueblo, mientras que Hersz (Zvi) Abraham Kantorowicz fue trasladado al gueto desde Lodz (Polonia).

Tras pasar varios años en el gueto en duras condiciones de trabajo, incluso perdiendo familiares, fueron trasladados a varios campos de trabajo, donde pudieron seguir reuniéndose clandestinamente durante varios meses.

“Mi madre decía que había mucho amor en esos lugares”, recuerda Shalem sobre los campos de trabajo. “Solían pasear junto al río. Había romance”.

Los amigos de su madre solían ayudar a organizar encuentros secretos entre ambos, que se habían casado en una ceremonia informal en el gueto.

En 1944, la pareja se separó. Hersz Kantorowicz acabaría pereciendo en una marcha de la muerte pocos días antes de que terminara la guerra. Lola pasó tiempo en Auschwitz y en el campo de trabajo de Hindenburg. Completó una marcha de la muerte a Bergen-Belsen (Alemania) estando embarazada.

“Si hubieran descubierto que estaba embarazada, la habrían matado”, dijo Shalem. “Ocultó su embarazo a todo el mundo, incluidas sus amigas, porque no quería la atención extra ni que nadie le diera su comida”.

La archivista de Yad Vashem Sima Velkovich, que ha investigado la historia de Shalem, calificó de “inimaginable” que un bebé naciera en tales condiciones.

“En marzo, las condiciones eran realmente terribles, había montañas de cadáveres”, dijo Velkovich. “Había miles, decenas de miles de personas enfermas, casi sin comida en aquel momento”.

A día de hoy, Shalem no tiene explicación de cómo su madre no sólo sobrevivió a las condiciones del campo sino que dio a luz a un bebé sano. Madre e hija pasaron un mes en el campo de Bergen-Belsen antes de que fuera liberado por los británicos, y luego dos años en un campo cercano para personas desplazadas.

Luego se trasladaron a Israel, donde los padres de su padre se habían mudado antes de la guerra. La madre de Shalem mantuvo durante años la esperanza de que su padre hubiera sobrevivido. No volvió a casarse ni a tener más hijos.

El hijo de todos

En los meses inmediatamente posteriores a la guerra, Ilana, una de las únicas niñas del campo de refugiados, era constantemente mimetizada.

“En realidad, yo era el hijo de todos, porque para ellos era una especie de señal de vida”, dijo Shalem. “Muchas, muchas mujeres me cuidaron allí, porque estaban muy emocionadas de estar con un bebé pequeño”.

Las fotos de entonces muestran a una Ilana radiante rodeada de un grupo de adultos. Los amigos de su madre hablaban de ella como “una nueva semilla” y un rayo de esperanza en una época oscura, dice Shalem.

No sabe de ningún otro niño nacido en el campo de concentración de Bergen-Belsen que haya sobrevivido. Yad Vashem, el museo y centro de investigación del Holocausto de Israel, ha documentado más de 2.000 bebés nacidos en el campo de refugiados de Bergen-Belsen tras su liberación, entre 1945 y 1950. El museo de Bergen-Belsen pudo localizar documentación sobre el nacimiento de Ilana, incluida la hora en que nació, que ahora se conserva en Yad Vashem.

Un tema del que pocos hablaban

Shalem, que estudió trabajo social, empezó a hacer preguntas a su madre mientras estudiaba en la universidad en los años sesenta, cuando aún era tabú en la sociedad israelí indagar en las experiencias de los supervivientes.

“Ahora sabemos que, para asimilar el trauma, tenemos que hablar de él”, dijo Shalem. “Estas personas no querían hablar de ello”.

Señaló cómo, tras el ataque del 7 de octubre de 2023 dirigido por Hamás contra el sur de Israel, muchos supervivientes de ese ataque empezaron inmediatamente a hablar de lo que les había ocurrido.

Pero las secuelas del Holocausto, especialmente en Israel, fueron diferentes. Muchos supervivientes intentaban olvidar lo ocurrido. La madre de Ilana a menudo se enfrentaba a la incredulidad cuando compartía su historia de haber dado a luz en un campo de concentración, por lo que casi siempre dejaba de contarla. A veces su madre hablaba de lo que había sufrido con otros amigos supervivientes, pero rara vez con extraños, dijo Shalem.

Quedan menos de 200,000 supervivientes del Holocausto

Shalem nunca ha compartido públicamente la historia de su madre, que murió en 1991 a los 71 años. El año pasado hizo un curso de genealogía en Yad Vashem y empezó a comprender lo pocos supervivientes del Holocausto que quedan para compartir sus historias.

Según la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, con sede en Nueva York, también denominada Conferencia de Reclamaciones, hay aproximadamente 196,600 supervivientes del Holocausto vivos, la mitad de los cuales viven en Israel. Casi 25,000 supervivientes del Holocausto murieron el año pasado. La edad media de los supervivientes del Holocausto es de 87 años, lo que significa que la mayoría eran niños muy pequeños durante el Holocausto. Shalem es uno de los más jóvenes.

Shalem, que tiene dos hijas, recuerda haber compartido sus propios embarazos con su madre y haberse maravillado de lo que había soportado.