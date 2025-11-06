Vacaciones terminan en tragedia: padre e hijo mueren tras ser atacados por enjambre de avispas

Bangkok - Un estadounidense y su hijo adolescente murieron el mes pasado tras ser atacados por un enjambre de avispas mientras hacían zipline en un campamento de aventura en Laos y ser picados docenas de veces, informó el jueves un funcionario del hospital.

Dan Owen, director de una escuela internacional en el vecino Vietnam, y su hijo Cooper fueron atacados por los insectos el 15 de octubre en el Green Jungle Park, mientras descendían de un árbol al final de la tirolesa.

El campamento está ubicado en las afueras de la ciudad de Luang Prabang, un popular sitio turístico en la nación del sudeste asiático que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.

Los dos fueron llevados a una clínica local y luego transportados al Hospital Provincial de Luang Prabang, donde llegaron en estado crítico, dijo Jorvue Yianouchongteng, el médico de la sala de emergencias que los recibió.

“El hijo estaba inconsciente y falleció después de media hora, mientras que el padre estaba consciente y falleció unas tres horas después”, dijo a The Associated Press. “Hicimos todo lo posible para salvarlos, pero no pudimos”.

El médico dijo que ambos habían sufrido un shock anafiláctico severo después de ser picados más de 100 veces en todo el cuerpo, pero que no se había determinado la causa exacta de la muerte.

El avispón gigante asiático, conocido como el “avispón asesino” debido a su comportamiento agresivo hacia otros insectos, se encuentra en Laos, pero también lo son varias otras especies de avispas. No estaba claro qué tipo había picado a los dos.

La clínica local donde los dos fueron tratados por primera vez se negó a comentar y el Green Jungle Park no respondió a una consulta de AP. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que podía confirmar la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Luang Prabang, pero no haría más comentarios “por respeto a la privacidad de la familia y sus seres queridos”.

En una publicación de Facebook, el empleador de Owen, Quality Schools International, lo elogió por “tocar innumerables vidas” durante 18 años con la cadena, que opera 35 escuelas en todo el mundo. Dijo que había trabajado en cinco de sus escuelas y era director de la Escuela Internacional QSI de Haiphong en Vietnam en el momento de su muerte.