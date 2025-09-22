Vladimir Putin dice que Rusia se apegará a los límites de armas nucleares por un año más
El presidente ruso dijo que la terminación del tratado New START tendría consecuencias negativas para la estabilidad global
22 de septiembre de 2025 - 9:53 AM
Moscú - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el lunes que Moscú se adherirá a los límites de armas nucleares por un año más después de que el último pacto nuclear restante con Estados Unidos expire en febrero.
Putin dijo que la terminación del New START de 2010 tendría consecuencias negativas para la estabilidad global. En una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que Rusia esperaría que Estados Unidos siguiera el ejemplo de Moscú y también se apegara a los límites del tratado.
El New START, firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a no más de 1,550 ojivas nucleares desplegadas y 700 misiles y bombarderos desplegados. Su inminente expiración y la falta de diálogo para asegurar un acuerdo sucesor han preocupado a los defensores del control de armas.
El acuerdo prevé amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, pero han estado inactivas desde 2020.
En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú en el tratado, diciendo que Rusia no podía permitir las inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente la derrota de Moscú en Ucrania como su objetivo. Sin embargo, Moscú ha enfatizado que no se retiraría del pacto por completo y que continuaría respetando los límites de armas nucleares establecidos por el tratado.
