Vladimir Putin dice que Rusia se apegará a los límites de armas nucleares por un año más

Moscú - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el lunes que Moscú se adherirá a los límites de armas nucleares por un año más después de que el último pacto nuclear restante con Estados Unidos expire en febrero.

Putin dijo que la terminación del New START de 2010 tendría consecuencias negativas para la estabilidad global. En una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que Rusia esperaría que Estados Unidos siguiera el ejemplo de Moscú y también se apegara a los límites del tratado.

El New START, firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a no más de 1,550 ojivas nucleares desplegadas y 700 misiles y bombarderos desplegados. Su inminente expiración y la falta de diálogo para asegurar un acuerdo sucesor han preocupado a los defensores del control de armas.

El acuerdo prevé amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, pero han estado inactivas desde 2020.