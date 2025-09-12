Opinión
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia admite que hay una “pausa” en las negociaciones de paz con Ucrania

No obstante, portavoz de la Presidencia aseguró que los canales de comunicación continúan abiertos

12 de septiembre de 2025 - 10:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se prepara para una entrevista con el canal de televisión ruso "Izvestia" al margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia, el 2 de septiembre de 2021. (ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - El Kremlin admitió hoy que hay una “pausa” en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.

RELACIONADAS

“Se puede hablar de una pausa”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado.

Al mismo tiempo subrayó que “hay canales de comunicación abiertos” que pueden emplear los negociadores rusos.

“Por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos”, afirmó el portavoz del Kremlin.

Recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo también creía posible alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo.

Agregó que Rusia mantiene su disposición a seguir la senda del diálogo pacífico y de la búsqueda de soluciones al conflicto.

“Pero los obstáculos que ponen los europeos son un hecho. No es ningún secreto para nadie”, enfatizó Peskov, al achacar a los países europeos la falta de avances en las negociaciones.

Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha endurecido aún más sus posturas desde la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, tras la que rechazó tanto reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, declarar un alto el fuego o el despliegue de tropas occidentales en el país vecino.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaMoscú
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
