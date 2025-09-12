Rusia admite que hay una “pausa” en las negociaciones de paz con Ucrania

Moscú - El Kremlin admitió hoy que hay una “pausa” en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.

“Se puede hablar de una pausa”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado.

Al mismo tiempo subrayó que “hay canales de comunicación abiertos” que pueden emplear los negociadores rusos.

“Por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos”, afirmó el portavoz del Kremlin.

Recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo también creía posible alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo.

Agregó que Rusia mantiene su disposición a seguir la senda del diálogo pacífico y de la búsqueda de soluciones al conflicto.

“Pero los obstáculos que ponen los europeos son un hecho. No es ningún secreto para nadie”, enfatizó Peskov, al achacar a los países europeos la falta de avances en las negociaciones.

Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.