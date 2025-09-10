Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares esta semana

Tallin, Estonia - La última vez que Rusia y Bielorrusia realizaron importantes ejercicios militares conjuntos en 2022, Moscú envió sus tropas a Ucrania pocos días después. Ahora, los dos estrechos aliados están llevando a cabo juegos de guerra de nuevo, lo que aumenta las tensiones en la región.

Los juegos de guerra, denominados “Zapad 2025” o “Occidente 2025”, se llevarán a cabo en Bielorrusia a partir del viernes y durarán hasta el 16 de septiembre. Las tropas de ambos países simularán repeler un ataque, incluidos ataques aéreos y sabotajes, según informes oficiales.

El objetivo es mostrar los estrechos vínculos entre Moscú y Minsk, así como el poderío militar ruso en medio de su guerra de 3 años y medio en la vecina Ucrania.

Los juegos de guerra han generado preocupación en Kiev y sus aliados occidentales de Letonia, Lituania y Polonia, que limitan con Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin envió tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchas de ellas cruzando desde Bielorrusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que el ejercicio de este año “obstaculiza los esfuerzos pacíficos” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra y “representa una amenaza inmediata no solo para Ucrania, sino también para Polonia, los estados bálticos y toda Europa”.

El miércoles, las tensiones en la región aumentaron aún más después de que Polonia dijera que varios drones rusos entraron en su territorio y fueron derribados con la ayuda de aliados de la OTAN. Un número significativo provino de Bielorrusia, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk.

El ejército ruso dijo que no estaba apuntando a Polonia, y Bielorrusia sugirió que los drones se desviaron, pero varios líderes europeos dijeron que parecía intencional.

Funcionarios de defensa bielorrusos dijeron inicialmente que unos 13,000 soldados participarían en el ejercicio que tendría lugar cerca de su frontera occidental. En mayo, sin embargo, su Ministerio de Defensa dijo que el número se reduciría casi a la mitad, y que las principales maniobras tendrían lugar más adentro del país. Partes del ejercicio también tendrán lugar dentro de Rusia.

El mes pasado, el ministro de Defensa, Viktor Khrenin, dijo que la mayor parte del ejercicio se llevará a cabo alrededor de la ciudad de Barysaw, a unos 74 kilómetros al noreste de Minsk, aunque algunas “pequeñas unidades llevarán a cabo tareas prácticas para repeler a un enemigo hipotético” en áreas cercanas a la frontera con Polonia y Lituania. Dos de las cinco nuevas fortificaciones que se han erigido para los simulacros también se encuentran en esas áreas, dijo Khrenin.

Bielorrusia también envió invitaciones formales a todos los estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a nueve países con agregados militares de la OTAN en Minsk para monitorear los simulacros.

El presidente autoritario Alexander Lukashenko señaló recientemente su disposición a reparar su relación con Occidente, que se ha visto gravemente tensa durante años por su brutal represión de la disidencia y su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

El año pasado se han producido liberaciones regulares de presos políticos y llamamientos públicos a un acercamiento con Occidente. Lukashenko habló por teléfono el mes pasado con Donald Trump, quien lo llamó un “presidente muy respetado” en una publicación en las redes sociales. Eso contrasta marcadamente con otros líderes occidentales, que en gran medida han evitado al bielorruso.

Lukashenko ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro durante más de 30 años y ha dependido de los subsidios y el apoyo del Kremlin. Permitió que Rusia utilizara el territorio de su país como base de operaciones para enviar tropas a Ucrania y para albergar algunas de las armas nucleares tácticas de Moscú.

Ahora, Lukashenko “está impulsando una narrativa de desescalada, prometiendo influir en las acciones de Putin y hacer concesiones como la liberación de presos políticos”, dijo Ryhor Astapenia, director de la Iniciativa Bielorrusia en Chatham House, en un comentario reciente.

Otra razón es que Rusia, atascada en una guerra de desgaste a través de un frente de aproximadamente 1,000 kilómetros en Ucrania, no puede permitirse el lujo de destinar un número considerable de tropas para los simulacros, y los números de Bielorrusia también son limitados, dice el analista bielorruso Alexander Alesin.

Las estimaciones occidentales variaron. Algunos sugirieron que el número de tropas involucradas podría ser de alrededor de 30,000, mientras que otros dijeron que hasta 150,000. En septiembre de 2021, la última vez que se llevaron a cabo los simulacros de Zapad, participaron alrededor de 200,000 soldados, según las autoridades rusas.

Durante los simulacros de este año, las tropas practicarán “la planificación del uso de” armas nucleares rusas y misiles de alcance intermedio con capacidad nuclear que Moscú ha prometido suministrar a Minsk, según Khrenin.

En diciembre, Lukashenko y Putin firmaron un tratado que otorga garantías de seguridad a Bielorrusia, incluido el posible uso de armas nucleares rusas para ayudar a repeler cualquier agresión.

En ese momento, Lukashenko le pidió a Putin que desplegara armas más avanzadas en Bielorrusia, incluido el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik con capacidad nuclear que Rusia utilizó por primera vez en noviembre contra Ucrania.

Putin respondió que los misiles Oreshnik podrían desplegarse en Bielorrusia en la segunda mitad de 2025, y agregó que permanecerán bajo control ruso, pero Moscú permitirá a Minsk seleccionar objetivos.

El tratado siguió a la revisión por parte de Moscú de su doctrina nuclear, que por primera vez colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear de Rusia en medio de las tensiones con Occidente.

Rusia no ha dicho cuántas armas nucleares tácticas desplegó en Bielorrusia, pero Lukashenko dijo en diciembre que su país tenía varias docenas. El despliegue extiende la capacidad de Rusia para atacar a varios aliados de la OTAN en Europa del Este y Central.

Andrey Baklitskiy, investigador principal del Instituto de Investigación sobre el Desarme de las Naciones Unidas, dijo que ambos países anunciaron que solo la toma de decisiones sobre las armas nucleares se practicaría en los simulacros, no su despliegue físico.

Con armas nucleares rusas en Bielorrusia, es necesario resolver muchas cosas en términos de procedimientos, dijo Baklitskiy.

“Tienes doble subordinación, tienes tus propios superiores. ... Para entender cómo debería funcionar esto, bien puede haber un ejercicio destinado a esto”, dijo.

A pesar de la retórica aparentemente atenuada de Bielorrusia sobre Zapad 2025, los miembros de la OTAN siguen siendo cautelosos.

Incluso antes de la incursión de drones, Tusk dijo el martes que los ejercicios de Zapad constituían maniobras militares “muy agresivas” “muy cerca” de la frontera de su país, acompañadas de “provocaciones” por parte de Rusia y Bielorrusia.

Polonia está respondiendo con sus propios ejercicios militares.

Tusk agregó que el Corredor de Suwalki, una franja estratégica de tierra en Polonia y Lituania que separa a Bielorrusia del exclave del Mar Báltico de Rusia de Kaliningrado, era uno de los objetivos de Zapad, y sugirió que había temor en Polonia de que pudieran ser una práctica para un ataque posterior.

El Corredor de Suwalki ha sido considerado durante mucho tiempo como un posible punto álgido en un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Lukashenko ha descartado la idea de atacar el Corredor de Suwalki durante los simulacros de Zapad como “tonterías absolutas”.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo en junio que, aunque los simulacros parecían ser “de dos a tres veces más pequeños” que los de 2021, Vilnius y sus aliados están listos para “cualquier tipo de sorpresas”. La ministra de Defensa lituana, Dovilė Šakalienė, agregó que llevaría a cabo ejercicios en paralelo con Zapad 2025.

Alemania está liderando su propio ejercicio militar importante, Quadriga 2025, durante varias semanas en septiembre, y se espera que partes coincidan con Zapad 2025.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha advertido repetidamente que Rusia podría estar planeando otro ataque durante los simulacros.