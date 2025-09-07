Opinión
7 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Por amenaza de bomba: evacúan el museo del Hermitage en Rusia

No es la primera vez que tienen que cerrar sus puertas por esta razón: la última amenaza fue en abril

7 de septiembre de 2025 - 1:10 PM

Ubicado en el corazón de San Petersburgo, este museo cuenta con cinco edificios -Palacio de Invierno, Teatro de Hermitage, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo y el Nuevo Hermitage- que forman un hermoso conjunto arquitectónico.
El viernes pasado 14 juzgados de la región de Leningrado, colindante con San Petersburgo, tuvieron que suspender su labores por amenazas de bombas que resultaron falsas.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - El museo del Hermitage de San Petersburgo, una de las pinacotecas más importantes del mundo, fue evacuado hoy tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, informó el digital Fontanka.ru.

El museo fue cerrado al público sobre las 17:00 hora local (GMT+3) y efectivos de la Guardia Nacional de Rusia ayudaron a los visitantes a abandonar sus instalaciones y comenzaron a inspeccionarlas.

“Los poseedores de entradas para la sesión de la tarde podrán visitar el Hermitage otro día”, dijo la oficina de prensa del museo al digital 78.ru, especializado en las noticias de San Petersburgo.

No es la primera vez que el afamado museo, que recibe más de tres millones de visitantes al año, se ve obligado a cerrar sus puertas por una amenaza de bomba: la última vez fue el 15 de abril pasado.

El viernes pasado 14 juzgados de la región de Leningrado, colindante con San Petersburgo, tuvieron que suspender su labores por amenazas de bombas que resultaron falsas.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: