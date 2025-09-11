Una influencer ortodoxa de Estados Unidos alzó su voz contra la guerra de Rusia y fue expulsada como monja

Antes de 2022, la hermana Vassa Larin era mejor conocida como una monja ortodoxa que enseñaba a miles de personas en YouTube sobre santos y días sagrados. Se convirtió en una de las intelectuales femeninas más destacadas de la ortodoxia, ampliamente respetada dentro de la religión altamente patriarcal donde todos los clérigos y obispos son hombres.

Entonces Rusia invadió Ucrania.

Larin se opuso públicamente. Eventualmente, su obispo revocó su estatus como monja.

Según Larin, él esencialmente buscó silenciarla, ordenándole cesar su trabajo en los medios. Cuando ella se resistió, él la destituyó como monja. Esa decisión fue ratificada en mayo por el Sínodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa Fuera de Rusia, una jurisdicción dentro de la Ortodoxia Oriental conocida como ROCOR.

La razón oficial que dieron los obispos fue “desobediencia”, sin detalles específicos.

Pero Larin no tiene dudas de que la verdadera razón fue su abierta crítica al patriarca de Moscú, Kirill, quien ha bendecido el esfuerzo bélico de Rusia, y a otros que lo han apoyado. Kirill tiene la supervisión final sobre la ROCOR, con sede en Nueva York.

PUBLICIDAD

Larin y sus partidarios dicen que es el primer caso conocido de la iglesia de Moscú extendiendo su alcance punitivo a una persona ortodoxa estadounidense que se opone a su postura pro-guerra. Docenas de sacerdotes ortodoxos disidentes dentro de Rusia ya han enfrentado censura, según un estudio de la Universidad de Fordham.

“No podía no decir estas cosas”, dijo Larin, de 54 años, en una entrevista por Zoom desde Viena, donde vive.

“El patriarca Kirill manipula términos religiosos, conceptos espirituales para lograr objetivos políticos”, dijo. “Es muy cínico y blasfemo. ... Pero la mayor tragedia es que la gente está muriendo por esto”.

Funcionarios de ROCOR no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios realizadas por correo electrónico y teléfono durante dos semanas.

Larin sostiene que el fallo de ROCOR que la destituye del estado monástico es ilegal según la ley de la iglesia.

Como indican su largo velo y capa negros, Larin sigue siendo monja, pero ahora está afiliada a una jurisdicción diferente: la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, con sede en Kiev. Ha sido nombrada profesora visitante de la Academia Teológica Ortodoxa de Kiev.

Su nuevo obispo supervisor, el metropolitano Yevstratiy Zoria, dijo por correo electrónico que aprecia la “devoción de Larin por el establecimiento de la paz y la condena de la propaganda belicista rusa”.

La Ortodoxia Oriental, la segunda comunión cristiana más grande del mundo, es la religión mayoritaria en Rusia y Ucrania. Está unida por credos, sacramentos comunes y la creencia de que sus obispos son sucesores directos de los apóstoles de Jesús.

PUBLICIDAD

Pero la Ortodoxia tiene múltiples jurisdicciones, y la guerra ha agravado las divisiones.

El presidente ruso Vladimir Putin a menudo se rodea de iconografía ortodoxa y defiende la guerra en parte citando agravios históricos de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Kirill ha exigido a sus sacerdotes que oren por la victoria rusa. Pronunció que los pecados de los muertos en la guerra de Rusia son perdonados. Presidió un consejo que calificó la invasión de Ucrania como una guerra santa contra un “Occidente que ha caído en el satanismo”.

ROCOR fue fundada por refugiados rusos que huían de la persecución comunista a principios del siglo XX, incluida la propia familia de Larin.

ROCOR operó por su cuenta durante la época comunista, creyendo que el liderazgo ortodoxo de Moscú estaba comprometido por el control soviético. Pero en 2007, ROCOR se reconcilió con la Iglesia Ortodoxa Rusa, manteniendo cierta autonomía mientras se sometía a la autoridad final del patriarca de Moscú.

Una búsqueda en el sitio web de ROCOR de declaraciones sobre Ucrania arroja múltiples llamados a la paz en general, sin condenar a Rusia. Pero los obispos de ROCOR han denunciado regularmente a Ucrania por moverse para prohibir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por supuestamente no cortar los lazos con Moscú.

En Rusia, al menos 79 cristianos ortodoxos han enfrentado sanciones eclesiásticas u otra persecución por oponerse a la guerra, según un estudio de la Universidad de Fordham publicado en mayo por su Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos. Sergei Chapnin, director de comunicaciones del centro y autor del informe, dijo que la iglesia de Moscú también ha ejercido presión entre bastidores sobre las iglesias ortodoxas de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Larin dijo que su destitución muestra el alcance de Moscú.

“Esto no está en Rusia”, dijo Larin sobre ROCOR. “No tienen ninguna obligación frente a ninguna autoridad estatal, y supuestamente están en el mundo libre. Pero es el primer caso que tenemos de represión real patrocinada por la iglesia contra un ciudadano estadounidense”.

ROCOR no es la única rama estadounidense de la Ortodoxia agitada por las consecuencias de la invasión rusa. También lo ha hecho la Iglesia Ortodoxa en Estados Unidos, una jurisdicción autónoma que también tiene sus raíces en Rusia.

El arzobispo Alexei de Alaska de la OCA intercambió cálidos saludos y regalos con Putin en Anchorage después de la cumbre de Putin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto.

Los obispos ortodoxos ucraniano-estadounidenses denunciaron esto como una “traición al testimonio cristiano”. Alexei se disculpó por causar dolor a alguien, aunque no por la reunión en sí. Su superior dijo que la reunión no reflejaba la postura de la OCA.

Putin es acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.

El reverendo Cyril Hovorun, nativo de Ucrania y crítico de la invasión rusa, dijo que la controversia de Alaska y la destitución de Larin tienen hilos comunes.

“Indica claramente que la Iglesia Rusa trata de mejorar sus lazos con las iglesias que estaban conectadas con Moscú o siguen conectadas con Moscú”, dijo Hovorun, profesor en el University College Stockholm.

Hovorun mismo fue destituido por Kirill en 2024 y ahora es sacerdote bajo el Patriarca Ecuménico de Constantinopla.

PUBLICIDAD

Hovorun admira la postura de Larin.

“Creo que la ROCOR se deshizo de la única voz profética que tenía”, dijo.

Larin encontró esa voz al crecer en Nyack, Nueva York, donde su padre era sacerdote de ROCOR y su familia exhibía un retrato del último zar en la casa. Asistió a la escuela pública pero hablaba ruso en casa.

“Nos mantuvimos en nuestra burbuja”, dijo. “Nuestros padres realmente nos animaron a tener amistades e ir al campamento de verano con amigos ortodoxos rusos”.

Cuando era adolescente durante el deshielo de la Guerra Fría de la década de 1980, envió libros y cartas a creyentes en Rusia e hizo la primera de muchas visitas allí, alentando el renacimiento de la Ortodoxia.

Se alejó de una beca completa en una prestigiosa universidad de Estados Unidos para convertirse en monja, dijo. Larin vivió en un convento en Francia hasta que su obispo la asignó a estudiar teología ortodoxa en Alemania, donde obtuvo un doctorado.

Larin se mudó a Austria, donde fue profesora de estudios litúrgicos en la Facultad Teológica Católica de la Universidad de Viena. También formó parte de comisiones de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Ahora se centra en su ministerio de medios, llamado “Coffee with Sister Vassa”. Su canal de YouTube, con unos 24,000 suscriptores, presenta principalmente videos educativos cortos sobre la Ortodoxia, aderezados con un ligero humor.

Ha tenido tensiones con los obispos de ROCOR antes. En 2017, el sínodo se pronunció en contra de que Larin aconsejara a una madre que fuera relativamente tolerante con la salida del armario de su hijo gay. Pero los obispos no cuestionaron su estatus de monja.

PUBLICIDAD

A partir de 2022, los videos de Larin tomaron un tono más serio al denunciar a los líderes de la iglesia que bendijeron la invasión rusa de Ucrania o guardaron silencio.

Dijo que la reacción comenzó a fines del año pasado, cuando fue puesta bajo un nuevo supervisor, el obispo Luke Murianka, con sede en el norte del estado de Nueva York.

Él le envió un correo electrónico en enero, diciéndole que “es espiritualmente dañino para ti vivir en el mundo y estar ocupada con tus actividades sociales actuales”, según la correspondencia que compartió públicamente. Le dijo que cesara el trabajo de video y otras “redes sociales” y que se uniera a un convento, lo que habría silenciado su voz pública.

En respuesta, Larin cuestionó cómo podía evaluar su condición espiritual cuando no habían hablado.

El obispo repitió la orden de unirse a un convento. Después de que ella no lo hizo, el Sínodo de Obispos confirmó la decisión del obispo de destituirla del estado monástico.