9 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
Vladímir Putin reconoce que Rusia derribó un avión azerbaiyano en 2024

El avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines se estrelló el 25 de diciembre, lo que causó 38 muertes

9 de octubre de 2025 - 9:56 AM

Putin hizo la declaración durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en la capital de Tayikistán, Dushanbe, donde ambos asisten a una cumbre de las naciones exsoviéticas. (Grigory Sysoyev)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció el jueves que las defensas aéreas de Rusia fueron responsables de derribar un avión de pasajeros azerbaiyano en diciembre, lo que causó la muerte de 38 personas, en su primera admisión de culpa por el accidente.

Putin hizo esta declaración durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, en la capital de Tayikistán, Dushanbe, donde ambos asisten a una cumbre de las naciones exsoviéticas.

El avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines se estrelló el 25 de diciembre de 2024 cuando volaba de Bakú a Grozni, la capital regional de la república rusa de Chechenia.

Las autoridades azerbaiyanas dijeron que el avión fue alcanzado accidentalmente por fuego de las defensas antiaéreas rusas y luego intentó aterrizar en el oeste de Kazajistán, donde se estrelló, causando la muerte de 38 de las 67 personas a bordo.

Putin se ha disculpado con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, por lo que llamó un “incidente trágico”, pero no llegó a reconocer la responsabilidad. Aliyev, por su parte, criticó a Moscú por intentar “silenciar” el incidente.

Tags
Vladimir PutinAzerbaiyánAviónBreaking NewsRusia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
