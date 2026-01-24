¿Vuelos de alto riesgo? Conoce cuáles son las rutas aéreas más turbulentas del mundo

Las turbulencias forman parte de la experiencia de volar, pero algunos recorridos presentan mayores niveles de intensidad debido a factores geográficos y climáticos.

Un informe especializado identificó cuáles son las rutas aéreas con más turbulencias y señaló a un trayecto sudamericano como el más afectado.

Los movimientos bruscos durante un vuelo suelen generarse por pozos de aire o al atravesar zonas montañosas, lo que puede provocar incomodidad en algunos pasajeros. Si bien este fenómeno es habitual en la aviación comercial, determinadas rutas concentran una mayor frecuencia de episodios de turbulencia.

En ese contexto, la plataforma Turbli, especializada en el análisis y medición de turbulencias, elaboró un ranking global tras evaluar cerca de 10,000 rutas aéreas que conectan 550 de los aeropuertos más grandes del mundo. El estudio se basó en un pronóstico que recopila datos registrados a lo largo de un año completo de vuelos.

El primer puesto del listado fue ocupado, por segundo año consecutivo, por el trayecto que une el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile. Este recorrido es conocido como “ola de montaña” y atraviesa la Cordillera de los Andes, un factor clave en la generación de turbulencias.

El impacto del clima y las montañas en los vuelos

De acuerdo con el informe, las turbulencias suelen intensificarse en regiones montañosas, especialmente durante el invierno, cuando la corriente en chorro tiene mayor fuerza. En ese sentido, la empresa explicó: “A pesar de la naturaleza caótica de la turbulencia, existe un claro cambio estacional en la misma, impulsado por los cambios estacionales del viento, que es lo que la desencadena”.

El relevamiento también señaló que este tipo de episodios aumentó en las últimas décadas como consecuencia de fenómenos meteorológicos más extremos. Un estudio publicado en 2023 indicó que la turbulencia severa en aire despejado fue un 55% más frecuente en 2020 que en 1979.

Para confeccionar su clasificación anual, Turbli utilizó la tasa de disipación de remolinos, una medición empleada en la aviación para determinar la intensidad de las turbulencias. El análisis combina estadística y big data para calcular el promedio de turbulencias de 20 vuelos mensuales por cada ruta seleccionada.

El resultado se expresa mediante el índice de disipación de remolinos (EDR), que clasifica las turbulencias en cinco niveles: leve (0-20), moderada (20-40), fuerte (40-60), severa (60-80) y extrema (80-100). Además, se tiene en cuenta la variación estacional vinculada a cambios en los vientos, las corrientes en chorro y las ondas de montaña.

Las rutas más turbulentas del ranking

Además del trayecto entre Mendoza y Santiago de Chile, otras rutas argentinas se ubicaron entre las más turbulentas del mundo. La conexión Córdoba-Santiago de Chile alcanzó el cuarto lugar, seguida por Santa Cruz-Santiago de Chile, mientras que la ruta Mendoza-Salta se posicionó en el séptimo puesto.

En Estados Unidos, el informe indicó que las rutas ubicadas en el suroeste del país, donde predominan áreas montañosas, presentan mayores probabilidades de turbulencias. El trayecto más afectado fue el que conecta el Aeropuerto Internacional de Denver con el Aeropuerto de Jackson Hole, seguido por los vuelos entre Albuquerque Sunport y Denver, y los que parten desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City.