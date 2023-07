La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra el exalcalde de Aguada, Manuel “Gabina” Santiago Mendoza, por presuntamente utilizar su puesto para dar paso a un proyecto, financiado con fondos municipales, para beneficiarse a sí mismo y a familiares.

Ante esto, la OEG ordenó la restitución de cerca de $13,700 invertidos en la obra de construcción que ordenó, sujeto a la celebración de una vista administrativa.

En la querella, presentada el pasado 29 de junio, se detalla que la Legislatura Municipal de Aguada autorizó, en febrero de 2019, que se estableciera un memorando de entendimiento con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para instalar tubería, acometidas y un hidrante en un sector del barrio Cruces, lo cual beneficiaría a cuatro familias.

El acuerdo con la AAA no se materializó y la corporación pública no autorizó el uso de su equipo o recursos para el proyecto, precisa la querella. No obstante, en agosto de 2019, el exfuncionario dio la orden para dar paso a los trabajos, utilizando materiales y equipo de la AAA que, en ese momento, estaban en poder de municipio, así como “empleados, equipo y materiales” municipales.

PUBLICIDAD

Los trabajos realizados por orden de Santiago Mendoza beneficiaron a dos residencias, una de las cuales fue adquirida por el hermano del exalcalde en agosto de 2019.

“Aunque el hermano figura como adquiriente de la propiedad, los servicios de energía eléctrica del inmueble se encuentran registrados a nombre del querellado desde el 29 de enero de 2013. De igual firma, desde el 8 de febrero de 2022, la cuenta de servicios de AAA del inmueble se encuentra registrada a nombre del querellado”, lee la querella.

Además de la instalación de tubería y acometidas, como parte del proyecto se usó concreto y asfalto para crear un camino de acceso a la propiedad.

A raíz de esto, la OEG señaló que Santiago Mendoza cometió, al menos, tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, al utilizar los deberes y facultades de su cargo, propiedad y fondos públicos para obtener un beneficio no permitido por ley para él o una persona privada; intervenir en un asunto en el que tenga conflicto de interés; y ocasionar pérdida de fondos públicos.

El querellado tiene un término de 20 días para responder a las alegaciones contenidas en la querella.