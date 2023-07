El juicio federal contra Félix Verdejo Sánchez por cargos relacionados al feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz entró a su etapa culminante en la tercera semana del proceso, al sentarse, en la silla de los testigos, el coacusado por el crimen, Luis Antonio Cádiz Martínez.

Mientras el llamado “testigo estrella” del Ministerio Público describió en detalle cómo se perpetró el horrendo crimen, la familia de la víctima escuchaba, entre sollozos y frustración, cómo Rodríguez Ortiz pasó sus últimos minutos de vida, el 29 de abril de 2021.

El convicto admitió culpa, en noviembre de 2022, por dos de los cuatro cargos que se le imputan: “carjacking” que terminó en la muerte de una persona y el asesinato de un menor que no había nacido. Asimismo, firmó un acuerdo de cooperación y su sentencia está pautada para este próximo agosto.

Entre los otros testigos que respondieron tanto las preguntas del fiscal Jonathan Gottfried como del abogado del exboxeador, Jason González Delgado, destacó el hermano del coacusado y amigo de Verdejo Sánchez, Ricardo Cádiz Martínez.

PUBLICIDAD

El menor de los llamados “hermanos Rabbit” también llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal por un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, por unas alegadas ventas de “kilos de cocaína” en las que, dijo, incurrió con el exatleta.

A continuación repasamos algunos de los momentos que más relevancia adquirieron durante la tercera semana del juicio federal:

1. Coacusado relata cómo se planeó y perpetró el crimen

Uno de los momentos más estremecedores del juicio se vivió la mañana del jueves cuando Luis Antonio Cádiz Martínez relató detalle por detalle cómo planeó y cometió el asesinato junto a Verdejo Sánchez.

Según su testimonio, todo se planificó la noche del 28 de abril de 2021, en el residencial Luis Llorens Torres. “Introducir la droga, amarrarla y luego tirarla”, explicó sobre lo que harían al siguiente día.

Esa noche, antes de irse a “janguear”, como era su costumbre, el coacusado partió en tres pedazos un alambre que tenía en su casa, y lo puso en la guagua Dodge Durango negra de Verdejo Sánchez. También movió un bloque de cemento, que encontró cerca de un zafacón en el residencial, al lugar donde tenía una carpa para lavar carros.

La mañana del 29 de abril de 2021, dijo Cádiz Martínez, el exboxeador lo buscó temprano y tomaron rumbo al residencial Villa Esperanza, donde vivía Keishla. Allí, se montó la joven en el vehículo de Verdejo Sánchez y le enseñó la prueba de embarazo positiva, justo después de que este le dijera “No te preocupes que no va a pasar nada”, al la víctima sorprenderse cuando vio a Cádiz Martínez en los asientos traseros.

PUBLICIDAD

“En ese momento, pues yo la agarré por el pelo. Luego, Félix se acomoda y tan pronto yo le suelto el pelo, Félix le da un puño en la quijada”, narró el testigo, quien afirmó que, tras golpearla, Verdejo Sánchez le puso una goma en la mano izquierda a la víctima y le introdujo una aguja.

Luego, le amarraron las extremidades al bloque se cemento, se llevaron el carro de la mujer, y lanzaron el cuerpo por el puente Teodoro Moscoso. Al ver que no se hundía, como alegó que planearon, Verdejo Sánchez se habría lanzado al agua con un pedazo de alambre al en la mano para mover el cuerpo y atarle el cuello.

2. Videos respaldarían testimonio

Una secuencia de videos de imágenes capturadas a lo lejos y, a lo sumo, borrosos se presentaron en la sala del juez Pedro Delgado Hernández. Aunque en su mayoría era complicado distinguir tanto los vehículos como las personas, Cádiz Martínez fue relatando nuevamente lo que sucedía dentro de la guagua Dodge Durango, lo que coincidía con el testimonio que dio previamente, guiado con las preguntas del fiscal Gottfried.

Una de las partes que causó mayor impresión fue cuando, una de las cámaras de seguridad del puente Teodoro Moscoso captó a un hombre vestido de negro y con cabello corto caminando en un área verde debajo de la vía, en dirección contraria a la laguna San José. Cádiz Martínez lo identificó como Verdejo Sánchez, quien según su testimonio y una difusa imagen, se habría lanzado del puente minutos antes para rematar a Rodríguez Ortiz. “Es su caminar y esa era la ropa que tenía puesta”, aseguró el convicto.

PUBLICIDAD

3. Intentaron buscar a Keishla un día antes del feminicidio

El 28 de abril de 2021, el dúo de coacusados se encontró en cuatro ocasiones, la segunda habría sido para buscar a Rodríguez Ortiz en el residencial Villa Esperanza en Cupey, pero esa vez no la encontraron.

Más temprano ese día, Cádiz Martínez indicó que compró tres bolsas de heroína en un punto de venta de drogas cercano a su casa y la ‘cocinó' en una cuchara con agua, antes de ponerla en una jeringuilla que entregó a Verdejo Sánchez.

“Tratar de que ella abortara al bebé”, dijo Cádiz Martínez, a preguntas del fiscal Gottfried sobre el motivo de buscar a Rodríguez Ortiz en su casa. El plan, según testificó, era “tan pronto ella se montara en la guagua, hablar con ella”, pero no tenían un definido qué harían después.

4. Defensa destaca mentiras de los hermanos Cádiz Martínez ante las autoridades federales

Los contrainterrogatorios a los llamados “hermanos Rabbit” se centraron en minar su credibilidad al destacar que, en más de una ocasión, tanto Luis como Ricardo habían mentido a las autoridades federales.

Por una parte, Ricardo reconoció que mintió en las primeras entrevistas que tuvo con los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) al decir que destruyó dos teléfonos, un iPhone y un Android. Sin embargo, los equipos móviles fueron confiscados por las autoridades en un operativo que condujeron luego, en Estados Unidos.

De otra parte, Luis Antonio aseguró que mintió en la primera reunión con el FBI y a un primer gran jurado por consejo de su entonces abogado, Edwin Prado. Particularmente, dijo, ocultó tres datos: que haló el pelo a la víctima, el lugar donde había dejado el carro de Keishla y que fue él quien disparó al agua desde el puente Teodoro Moscoso.

PUBLICIDAD

“Porque Prado me dijo que no dijera esa parte para darle toda la culpabilidad a Félix”, alegó sobre la razón para ocultar la información del halón de pelo, que lo posiciona como “que yo fui el que inició todo”.

No obstante, rectificó su testimonio, en un segundo gran jurado, luego de tener una reunión con sus actuales abogados Gary Proctor y José Aguayo. “Tenía que decir la verdad”, aseguró.

5. Señalamientos al abogado Edwin Prado

Los hermanos Cádiz Martínez hicieron serios señalamientos, durante sus testimonios, sobre el breve tiempo que fueron representados por el licenciado Prado.

Por un lado, Ricardo indicó que, en medio de su desesperación por ayudar a su hermano, había ofrecido al abogado Prado pagarle por sus servicios con dinero o con cocaína. A preguntas de González Delgado, el testigo reafirmó su respuesta, pero dijo que nunca le llegó a pagar por sus servicios. “Él no me dijo ni sí ni no. La idea de esto era ayudar a mi hermano”, aseguró.

De otro lado, Luis Antonio indicó que las veces que mintió al FBI y al primer gran jurado lo hizo por recomendación del licenciado.

“Como él era mi abogado, creí en él”, dijo el coacusado, quien luego afirmó que estaba “molesto” con el licenciado Prado porque, sin autorización, contó a los medios de su cooperación con las autoridades.