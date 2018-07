Washington - El grupo de estudio “Institute for Energy Economics and Financial Analysis” (IEEFA) ha advertido que un consorcio formado por las empresas Shell, ITC/Fortis y Kindle Energy, circula una propuesta para invertir $4,000 millones en infraestructura relacionada al establecimiento de plantas de gas natural en Puerto Rico.

En momentos en que líderes republicanos, como el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), presionan a favor de la inversión en gas natural de cara a rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico, IEEFA sostuvo que invertir en gas natural choca con los planes para que la Isla sea menos dependiente de combustibles fósiles.

Según IEEFA, la propuesta de Shell, ITC/Fortis y Kindle Energy es promovida por la empresa de cabildeo Alpine Group, y coincide con la aprobación de la ley para privatizar activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un estatuto que consideran defectuoso, por tener normas laborales débiles, promover una reestructuración “innecesaria” de la Comisión de Energía de Puerto Rico y “la falta de compromiso con una planificación energética fuerte”.

“El esquema de Shell, ITC / Fortis y Kindle contradice dos documentos principales que actualmente rigen las acciones de la AEE: el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que determinó que la AEE no puede ser fiscalmente solvente mientras conserva su alta dependencia de las importaciones de combustibles fósiles; y el plan de recursos integrados de la AEE, que ha sido aprobado por la Comisión de Energía de Puerto Rico y exige una mayor dependencia de la energía renovable”, indicaron Cathy Kunkel, analista de energía, y Tom Sanzillo, director de Finanzas de IEEFA, en una declaración.

Kunkel y Sanzillo agregaron que “la participación de Alpine Group en este plan también genera preguntas sobre el papel potencial de otro de sus clientes”, la empresa Siemens, que desarrolló el primer plan de recursos integrados de la AEE, que fue rechazado por la Comisión de Energía.

IEEFA teme, además, que la ley abra la puerta a prácticas de contratación como las de Whitefish, que obtuvo un contrato de hasta $300 millones en medio de la emergencia causada por el huracán María en septiembre de 2017, en vez del gobierno recurrir a acuerdos de ayuda mutua con empresas públicas estadounidenses.

“La nueva ley de privatización evitaría que un solo propietario controle todo el sistema de generación, lo que impediría el plan del consorcio Shell en su forma actual. Pero es probable que el consorcio pueda determinar cómo ajustar su estructura para cumplir con la ley, y la nueva ley no evitará la transición general al gas natural que estas corporaciones están promoviendo”, indicaron Kunkel y Sanzillo.

Resaltaron, además, que la implementación de la ley de privatización de la AEE cuenta con el asesoramiento de Citigroup y Rothschild, a pesar de que Citigroup suscribió deudas de la AEE entre el 2010 y el 2013. Como si fuera poco, la junta tiene bajo contrato a Citigroup como asesor en la venta de activos, según las IEEFA.

Para el grupo de estudio, “la nueva ley de privatización de Puerto Rico es peligrosa porque, al carecer de una visión firme para la transformación del sistema energético, cede el control a cualquier entidad externa con los recursos para presentar una oferta. La visión promovida por el congresista Bishop y el consorcio Shell encerrará a Puerto Rico en décadas de electricidad de alto precio y detendrá cualquier transformación real del sistema eléctrico”.