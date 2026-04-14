Parisino gana una obra de Picasso de $1 millón con un boleto para una rifa de $117

París- Un parisino no podía creer su suerte el martes cuando se enteró de que había ganado un cuadro de Pablo Picasso valorado en un millón de dólares con un boleto de rifa de $117.

“¿Cómo compruebo que no es un engaño?”, dijo Ari Hodara, de 58 años, después de que los organizadores le llamaran tras el sorteo en la casa de subastas Christie’s de la capital francesa.

Hodara se describe a sí mismo como un aficionado al arte aficionado de Picasso y dijo que compró su boleto el fin de semana tras enterarse por casualidad de la rifa benéfica durante una comida en un restaurante.

“Primero le di la noticia a mi mujer, que aún no ha vuelto del trabajo”, dice Hodara, ingeniero de ventas. “Y al principio, creí que aprovecharé y me lo quedaré”.

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La tercera edición de la lotería “1 Picasso por 100 euros” fue para “Cabeza de mujer” de Picasso, un retrato de Dora Maar, musa y compañera de Picasso durante muchos años. El artista pintó este gouache sobre papel en 1941.

El sorteo en línea ofrecía la posibilidad de ganar un retrato del artista español por valor de un millón de dólares a beneficio de la investigación sobre el Alzheimer.

La Cabeza de mujer de Pablo Picasso, pintada en 1941, se presenta en París, el viernes 10 de abril de 2026, antes de una lotería en la que se sortea el cuadro para recaudar fondos para la investigación del Alzheimer. (AP Photo/Michel Euler) (Michel Euler)

Según los organizadores, se vendieron 120,000 entradas en todo el mundo, con lo que se obtuvieron $14 millones. De esa cantidad, un millón de euros se destinará a la Opera Gallery, un marchante de arte internacional propietario del cuadro.

Gilles Dyan, fundador de la galería, dijo haber ofrecido un precio preferencial por el cuadro, cuyo precio público es de 1.4 millones de euros.

En el primer sorteo, celebrado en 2013, un hombre de Pensilvania que trabajaba en un negocio de aspersores contra incendios ganó “El hombre del sombrero de la ópera”, que el maestro español pintó en 1914 durante su etapa cubista.

El óleo sobre lienzo “Naturaleza muerta” se sorteó en 2020 y lo ganó Claudia Borgogno, una contable de Italia cuyo hijo le compró el boleto como regalo de Navidad.

Pintado en 1921, ese cuadro fue comprado para la rifa al multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien argumentó en una entrevista con The Associated Press que Picasso habría aprobado que se rifara su obra. Picasso murió en 1973.