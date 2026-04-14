Acusado de atacar la casa del CEO de OpenAI atravesaba “crisis de salud mental”, asegura su abogada

San Francisco- El hombre acusado de intentar matar al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, lanzando un cóctel molotov en su casa de San Francisco estaba sufriendo una crisis de salud mental y ha sido acusado en exceso por los fiscales, dijo el martes su abogado de oficio.

Daniel Moreno-Gama compareció el martes por primera vez ante un tribunal por cargos estatales, vestido con un uniforme naranja de la cárcel y con el pelo revuelto. El joven de 20 años, cuyo abogado dijo que es autista, mantuvo la mirada baja durante la breve audiencia y respondió suavemente “sí” cuando el juez le preguntó si estaba de acuerdo en continuar su comparecencia. El juez de San Francisco Kenneth Wine ordenó su detención sin fianza y fijó su comparecencia para el 5 de mayo.

Según las autoridades, Moreno Gama, de Spring (Texas), lanzó el artefacto incendiario contra la casa de Altman el viernes, prendiendo fuego a una verja exterior antes de huir a pie. Menos de una hora después, el imputado se dirigió a la sede de OpenAI, a unos 5 kilómetros de distancia, y amenazó con incendiar el edificio, según las autoridades. Dijeron que había viajado a la ciudad desde Texas.

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Nadie resultó herido en el domicilio de Altman ni en las oficinas de la empresa. El Defensor del Pueblo adjunto de San Francisco, Diamond Ward, calificó el caso de “delito contra la propiedad, en el mejor de los casos”, y dijo que los fiscales persiguen cargos mayores para obtener el favor de Altman. Moreno Gama también se enfrenta a cargos federales.

“Es injusto que el fiscal del distrito de San Francisco y el gobierno federal hagan alarmismo y se aprovechen de la enfermedad mental de un joven vulnerable convirtiendo un caso de vandalismo en un caso de intento de asesinato con cadena perpetua para obtener el apoyo de un multimillonario y ganar puntos políticos a expensas de la verdadera justicia para todos los implicados”, declaró Ward.

La fiscal del distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, rebatió que se le hubiera acusado en exceso, afirmando que Moreno Gama llevó a cabo un “ataque selectivo contra el Sr. Altman” y que los fiscales tenían pruebas para respaldar los cargos. Dijo que los fiscales actuarían igual si la víctima fuera un “multimillonario o un director general o cualquier habitante medio de San Francisco”.

Daniel Moreno-Gama, en el centro, comparece ante el tribunal junto a los defensores públicos Diamond Ward, a la izquierda, y Nuha Abusamra el martes 14 de abril de 2026 en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu, Pool) (Jeff Chiu)

“Independientemente de la condición de la víctima, todas merecen justicia y todas merecen seguridad”, afirmó.

Según las autoridades, Moreno-Gama, que trabaja a tiempo parcial en una pizzería y asiste a un colegio comunitario, expresaba odio hacia la inteligencia artificial en sus escritos, describiéndola como un peligro para la humanidad y advirtiendo de una “extinción inminente”, según los archivos judiciales.

“Esto no fue espontáneo. Fue un acto planificado, selectivo y extremadamente grave”, declaró el lunes en rueda de prensa el agente especial en funciones del FBI en San Francisco, Matt Cobo.

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Moreno-Gama está acusado ante un tribunal estatal de California de dos cargos de intento de asesinato e intento de incendio provocado. Alegó que intentó matar tanto a Altman como a un guardia de seguridad en la residencia de Altman. Los funcionarios no han dicho si Altman estaba en casa en ese momento, dijo la fiscalía.

Jenkins dijo que los cargos estatales conllevan penas de entre 19 años y cadena perpetua.

El lunes por la mañana, agentes del FBI acudieron al domicilio de Moreno Gama en un suburbio de Houston, donde pasaron varias horas antes de marcharse. También ha sido acusado por la fiscalía federal de posesión de un arma de fuego no registrada y de daños y destrucción de bienes mediante explosivos. Esos cargos conllevan penas respectivas de hasta 10 y 20 años de prisión.

“Trataremos esto como un acto de terrorismo doméstico y, junto con nuestros socios, le procesaremos con todo el peso de la ley”, dijo el fiscal federal Craig Missakian al anunciar los cargos federales el lunes.

En los documentos del tribunal federal no figura un abogado para Moreno Gama, y aún no ha comparecido por primera vez ante el tribunal federal.

Daniel Moreno-Gama, right, leaves court with public defender Diamond Ward on Tuesday, April 14, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu, Pool) (Jeff Chiu)

El documento en el que Moreno Gama hablaba de su oposición a la Inteligencia Artificial (AI) también contenía amenazas contra Altman y ejecutivos de otras empresas de IA, según las autoridades.

“Si voy a abogar por que otros maten y cometan crímenes, entonces debo predicar con el ejemplo y demostrar que soy totalmente sincero en mi mensaje”, escribió Moreno-Gama, según las autoridades.

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Los grupos de defensa de los derechos humanos que han lanzado graves advertencias sobre los riesgos de la IA para la sociedad condenaron la violencia.

Anthony Aguirre, presidente y director general del Future of Life Institute, dijo en una declaración escrita el viernes que “la violencia y la intimidación de cualquier tipo no tienen cabida en la conversación sobre el futuro de la IA.”