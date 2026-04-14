Hombre que lanzó bomba molotov a casa del CEO de OpenAI es acusado de intento de homicidio

El hombre acusado de lanzar una bomba molotov a la casa del director general de OpenAI, Sam Altman, en San Francisco ha sido acusado formalmente de intentar matar a Altman y a un guardia de seguridad en la residencia, informó el lunes la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins.

Las autoridades alegan que Daniel Moreno-Gama, de 20 años, arrojó el artefacto incendiario alrededor de las 4 de la mañana del viernes, prendiendo fuego a una reja exterior de la casa de Altman para luego huir a pie, indicó la policía. Menos de una hora después, presuntamente Moreno-Gama fue a la sede de OpenAI y amenazó con incendiar el edificio.

Moreno-Gama se oponía a la inteligencia artificial y escribió sobre el supuesto riesgo de la IA para la humanidad y “nuestra inminente extinción”, según documentos judiciales.

“Esto no fue espontáneo. Esto fue planificado, dirigido y extremadamente grave”, manifestó Matt Cobo, agente especial interino a cargo del FBI en San Francisco, durante una conferencia de prensa.

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Agentes del FBI fueron a la casa de Moreno-Gama en Spring, Texas —un suburbio de Houston—, la mañana del lunes, donde estuvieron varias horas antes de retirarse. Fiscales federales lo acusaron de posesión de un arma de fuego no registrada y de daños y destrucción de propiedad mediante explosivos.

La oficina del FBI en Houston confirmó que los agentes estuvieron en el lugar, pero declinó hacer más comentarios. Vecinos describieron a los propietarios de la vivienda como “personas muy agradables” que participaban en su iglesia.

La denuncia penal no menciona a Altman ni a OpenAI, pero ambos han confirmado que fueron los objetivos del ataque. No se reportaron heridos.

Cuando Moreno-Gama fue arrestado el viernes, funcionarios encontraron en su poder un documento en el que “identificaba posturas contrarias a la Inteligencia Artificial (IA) y a los ejecutivos de diversas empresas de IA”, según expedientes judiciales. El documento abordaba el supuesto riesgo de la IA para la humanidad y “nuestra inminente extinción”, de acuerdo con la denuncia penal.

Las autoridades alegan que Moreno-Gama viajó desde su casa en Texas a San Francisco y visitó la vivienda de Altman a primera hora del viernes.

Imágenes de video de vigilancia incluidas en la denuncia penal muestran a una persona vestida con una sudadera con capucha oscura y pantalones que, según el FBI, es Moreno-Gama, acercándose a la entrada vehicular de la casa de Altman. En varias imágenes se ve a la persona lanzar la bomba molotov, que cayó en la parte superior de una reja metálica y provocó un pequeño incendio.

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Imágenes de video de vigilancia del exterior de la sede de OpenAI presuntamente muestran a Moreno-Gama tomando una silla y usándola para golpear puertas de vidrio. Las autoridades indicaron que el personal de seguridad del edificio se acercó a Moreno-Gama, y estos dijeron a los investigadores que él “manifestó, en esencia”, que fue a la sede “para incendiarla y matar a cualquiera que estuviera dentro”, según la denuncia.

La policía de San Francisco arrestó a Moreno-Gama y recuperó “artefactos incendiarios, un bidón de queroseno, un encendedor azul y un documento”. Moreno-Gama permanecía detenido el lunes en la cárcel del condado de San Francisco por diversos cargos estatales, entre ellos posesión o fabricación de material combustible o de un artefacto incendiario e incendio provocado.

El documento en el que Moreno-Gama expuso su oposición a la IA también incluía amenazas contra Altman, señalaron las autoridades.

“Si voy a instar a otros a matar y cometer delitos, entonces debo predicar con el ejemplo y demostrar que soy plenamente sincero en mi mensaje”, escribió Moreno-Gama en el documento, según las autoridades.

Horas después del ataque a su casa, Altman publicó una foto de su esposo y de su hijo pequeño en un blog en el que abordó las amenazas en su contra.

“Normalmente tratamos de ser bastante reservados, pero en este caso comparto una foto con la esperanza de que pueda disuadir a la próxima persona de lanzar una bomba molotov a nuestra casa, sin importar lo que piense de mí”, escribió Altman.