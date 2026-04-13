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Estados Unidos acusa a un menor del asalto sexual y el asesinato de su hermanastra en un crucero

El adolescente enfrentará cargos como adulto y de ser condenado serviría cadena perpetua

13 de abril de 2026 - 5:18 PM

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Las autoridades federales señalan que el acusado habría agredido sexualmente y posteriormente causado la muerte de la víctima. (El Tiempo / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un adolescente de 16 años fue acusado formalmente como adulto por la muerte de su hermanastra a bordo de un crucero, en un caso que incluye cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado, informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Según el comunicado, el gran jurado federal presentó la acusación contra el menor por la muerte de Anna Kepner, ocurrida mientras ambos viajaban junto a familiares en el buque Carnival Horizon en noviembre pasado, cuando la embarcación se encontraba en aguas internacionales en ruta hacia Miami.

Las autoridades federales señalan que el acusado habría agredido sexualmente y posteriormente causado la muerte de la víctima. El informe de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia o estrangulamiento.

El caso fue inicialmente presentado como un proceso juvenil el pasado 2 de febrero, pero posteriormente fue transferido para su procesamiento como adulto por orden judicial.

“El gran jurado federal ha presentado una acusación por delitos graves que habrían ocurrido a bordo de una embarcación en aguas internacionales”, señaló el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.

El Departamento de Justicia indicó que el caso continúa bajo investigación y que el acusado enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable.

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Breaking NewsMiamiCrucerosCarnival CruisesDepartamento de Justicia de Estados Unidos
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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