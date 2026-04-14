Fallece un hombre que quedó pillado debajo de un carro

Un hombre de 68 años, identificado como Jorge Rodríguez Rodríguez, falleció este martes luego que quedó pillado debajo de un automóvil mientras realizaba labores de mecánica.

El informe preliminar de la Policía resaltó que el incidente ocurrió a las 3:12 p.m. en el barrio Guilarte en Adjuntas.

La Policía añadió que Rodríguez Rodríguez se encontraba debajo de una guagua Nissan Xterra de 2015 cuando el vehículo cayó, provocándole la muerte.

Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.