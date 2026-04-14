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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un hombre que quedó pillado debajo de un carro

Jorge Rodríguez Rodríguez, de 68 años, realizaba labores de mecánica cuando ocurrió el incidente registrado en Adjuntas

14 de abril de 2026 - 7:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Homicidios del CIC Utuado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 68 años, identificado como Jorge Rodríguez Rodríguez, falleció este martes luego que quedó pillado debajo de un automóvil mientras realizaba labores de mecánica.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que el incidente ocurrió a las 3:12 p.m. en el barrio Guilarte en Adjuntas.

La Policía añadió que Rodríguez Rodríguez se encontraba debajo de una guagua Nissan Xterra de 2015 cuando el vehículo cayó, provocándole la muerte.

Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) Utuado.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAdjuntasAccidentesCICUtuadoSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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