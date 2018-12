Río Grande - La idea de que David Benier regrese a la papeleta de la gobernación por el Partido Popular Democrático, como propuso el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, tuvo reacciones encontradas entre algunos de los participantes de la convención de esta colectividad en Río Grande.

“Él ha dicho que no está en sus planes aspirar a cargo público”, destacó el representante popular Luis Vega Ramos. “Siempre le desearé éxito en lo que haga”.

“Yo no estoy asumiendo una posición. No he apoyado a nadie y creo en los procesos de primarias”, dijo, por su parte, el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.

El alcalde de Patillas, Norberto Soto, por su parte, declaró que Bernier si aspira nuevamente a la gobernación se mediría ante el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a quien describió como políticamente deteriorado.

“Si en efecto David Bernier aspira a la gobernación en el 2020, eso cambiaría todo escenario en el Partido Popular y en Puerto Rico entero”, dijo Soto.

La idea de que Bernier aspire nuevamente a la gobernación la hizo pública recientemente el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz.

“Esa es mi manera de pensar a base de personas con las que he hablado”, comentó Ortiz.

Rosselló Nevares ganó las elecciones de 2016 con un 42% de los votos (660,510) frente a Bernier que obtuvo un 39% (614,190).

Tras la contienda electoral, Bernier regresó a la práctica de su profesión como odontólogo.

Actualmente, hay cinco aspirantes a la gobernación en la Pava: el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza; el exsenador, Roberto Prats; el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri; el alcalde de Comerío, Josean Santiago y el senador, Eduardo Bhatia.

La convención del PPD se celebra desde ayer, viernes, y se extenderá hasta el domingo cuando habrá una asamblea general.