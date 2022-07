Aunque se planteó que sería un evento de corte gubernamental, la conmemoración de los 70 años de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) estuvo matizada hoy, lunes, por las divisiones políticas y críticas a la política pública adoptada por el gobernador Pedro Pierluisi, quien no acudió al evento.

Tampoco participó el secretario de Estado, Omar Marrero, cuya asistencia había anticipado la Cámara de Representantes. Tampoco se observaron en la actividad legisladores del Partido Nuevo Progresista o del resto de las minorías.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, organizador del evento, tronó en su mensaje contra medidas adoptadas por la administración de Pierluisi, en particular la defensa a la contratación de LUMA Energy para la transmisión y distribución de la red eléctrica.

“Señor gobernador, nuestra Constitución sí protege el cumplimiento cabal de los contratos, pero si son justos y razonables. Por el contrario, cuando atentan contra la salud y la seguridad de nuestra gente, nos otorga el poder de la razón de Estado para terminarlos”, dijo un enérgico Hernández.

PUBLICIDAD

Previamente, el presidente cameral destacó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe salir de la isla.

“Vamos a sacar juntos a la Junta de Control Fiscal”, dijo.

/

Además, Hernández exhortó “a todos los que aspiran genuinamente a evolucionar la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América mediante la estadidad, independencia, libre asociación y el desarrollo del ELA, a que continúen con su gesta, pero con mucho respeto, para que también defiendan lo que nos une, lo cual es mucho más de lo que nos separa”.

El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, lamentó que de 1952 al presente se haya seguido creando una brecha económica entre puertorriqueños.

“Somos el lugar con mayor brecha de desigualdad económica de toda América. ¿Qué nos pasó, por qué ahora tenemos dos diferentes tipos de Puerto Rico? Uno para los que tienen todos los recursos (y se les sigue dando más) y otros que cada día tenemos que hacer más con menos”, destacó el alcalde, quien es mencionado como uno de los posibles aspirantes a la gobernación en el Partido Popular Democrático (PPD) para las elecciones del 2024.

Exhortó al liderato político actual a “poner al pueblo por encima de todo”.

“Si vamos a ser honestos, tenemos que admitir que hemos, incluso, retrocedido”, insistió. Acto seguido, puntualizó que el costo del crédito en la Universidad de Puerto Rico es tres veces más caro, criticó el servicio energético y que se paga más por agua y peajes, y no hay plan de desarrollo económico.

PUBLICIDAD

Por ende, el alcalde hizo un llamado a la unidad, sin pensar en colores políticos. “El país no necesita dimes y diretes. El país necesita, exige y merece soluciones a sus problemas”, sentenció.

Por su parte, el presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau, enfocó su mensaje en exaltar las grandezas de la Constitución del ELA y la figura de Luis Muñoz Marín, quien, junto a Lino Padrón y Miguel Ángel García Méndez, demostraron “con sus acciones, que el éxito de un pueblo, es la suma de la unidad de propósitos”.

Previo a los actos conmemorativos, el expresidente cameral José Ronaldo “Ronny” Jarabo también hizo un llamado a la unidad puertorriqueña antes de que se develara una tarja que designa con su nombre la terraza del lado oeste del Capitolio.

“El canibalismo político es un cáncer que nos mata como pueblo, que tenemos que dialogar y encontrar la tolerancia esencial para respetar las ideas de todos. Para no creerse que no hay nada de verdad en el adversario. Si seguimos ese camino, nos chavamos, por no usar una palabra”, sentenció.