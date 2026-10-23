Donald Trump dice que “ha oído algo” sobre la investigación contra su aliado Corey Lewandowski

El presidente Donald Trump declaró a los periodistas que había “oído algo” sobre la investigación del Departamento de Justicia en relación con las acusaciones de que Corey Lewandowski se había enriquecido gracias a su antiguo cargo como asesor en el Departamento de Seguridad Nacional, después de que el jueves salieran a la luz en los medios de comunicación noticias sobre dicha investigación.

Lewandowski, que trabajó en la agencia como funcionario especial del Gobierno durante el mandato de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, era un aliado de Trump desde hacía mucho tiempo. Aún no se conocen los detalles de las acusaciones contra Lewandowski, aunque el presidente afirmó el jueves, tras la publicación de un artículo en The Wall Street Journal, que había oído hablar de la investigación.

Cabe destacar que el presidente no salió en defensa de Lewandowski, quien fue su primer jefe de campaña en 2016.

“No sé exactamente de qué se trata”, declaró Trump a los periodistas. “Lo único que sé es que quiero que mi gente sea honesta. Y si no van a ser honestos, hay que procesarlos”. Añadió: “Haré que mi Ministerio de Justicia se encargue de ello y haga lo que tenga que hacer”.

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El Wall Street Journal informó de que la investigación se puso en marcha tras una remisión del inspector general del DHS, que incluía detalles sobre la etapa de Lewandowski en la agencia. Lewandowski fue el asesor principal de Noem mientras estuvo en el departamento, donde parecía desempeñar un papel desmesurado a pesar de que, en teoría, su puesto tenía un límite en cuanto al número de días trabajados.

Adam Trigg, abogado de Lewandowski, escribió en un comentario enviado por mensaje de texto a The Associated Press que “el Departamento de Justicia no se ha puesto en contacto con el señor Lewandowski en relación con ninguna investigación, y él niega haber cometido ninguna irregularidad mientras prestaba servicio con orgullo a su país de forma voluntaria”.

El Washington Sun informó esta semana de que algunas solicitudes de acceso a documentos públicos presentadas al departamento durante el mandato de Lewandowski fueron denegadas debido a una investigación penal en curso.