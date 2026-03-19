El Pentágono busca $200,000 millones adicionales para la guerra en Irán

WASHINGTON - El Pentágono busca $200,000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra con Irán, una cantidad considerable que sin duda será recibida con preguntas del Congreso, que tendría que aprobar cualquier nuevo dinero.

El departamento envió la solicitud a la Casa Blanca, de acuerdo con un alto funcionario de la administración, quien habló bajo condición de anonimato para tratar información privada. Al ser consultado sobre la cifra en una conferencia de prensa el jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no la confirmó directamente y señaló que podría cambiar.

“Se necesita dinero para matar a los malos”, manifestó Hegseth.

Pero afirmó: “vamos a volver al Congreso y a nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada”.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Es una cifra extraordinariamente alta y se suma a la financiación adicional que el Departamento de Defensa ya recibió el año pasado en el gran proyecto de recortes fiscales del presidente Donald Trump. Tal solicitud tendría que ser aprobada por el Congreso, y no está nada claro que ese gasto cuente con apoyo político.

PUBLICIDAD

El Congreso se prepara para una nueva solicitud de gasto, pero no está claro que la Casa Blanca haya transmitido la petición para su consideración. Los legisladores no han autorizado la guerra, y el Congreso está mostrando una creciente inquietud por el alcance y la estrategia de la operación militar.

The Washington Post informó primero sobre la nueva solicitud de financiación.

Si bien la Cámara de Representantes y el Senado están controlados por el Partido Republicano del presidente, muchos de los legisladores más conservadores también son halcones fiscales, con poco apetito político por el gasto ya sea en operaciones militares u otros asuntos. Los demócratas probablemente rechazarán tal solicitud y exigirán planes más detallados sobre las metas y objetivos militares de la guerra.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El representante Ken Calvert, el presidente republicano del subcomité de la Cámara de Representantes con supervisión sobre el gasto de defensa, expresó que ya estaba abogando por un proyecto de ley de gasto suplementario para permitir que el Pentágono reponga municiones.

“Eso iba a suceder, y ahora tenemos este conflicto con algunos costes adicionales. Así que, ahí es donde estamos”, dijo el jueves Calvert, de California.

“Sé que hay cuestiones periféricas por ahí que preocupan a la gente, pero ahora mismo, esto se trata de nuestra seguridad nacional y es importante que logremos hacer esto”, declaró.

Pero la representante Betty McCollum, de Minnesota, la demócrata de mayor rango en el subcomité, indicó que el presidente ha llevado a Estados Unidos a una guerra sin acudir al Congreso y que está exigiendo más detalles.

PUBLICIDAD

“Esto no va a ser una aprobación irrestricta a lo que pida el presidente de Estados Unidos”, afirmó McCollum.

Dijo que el Congreso todavía está esperando que la administración explique en qué gastaría los $150,000 millones adicionales que fueron al Pentágono a través del proyecto de ley de recortes de impuestos y gasto de Trump. También está esperando la solicitud presupuestaria del presidente para este año.

1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press 1 / 6 ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. The Associated Press Compartir

“No voy a escribir cheques en blanco para el Departamento de Defensa”, señaló McCollum.

Todo ello apunta a una batalla monumental en el Congreso sobre cualquier nuevo gasto del Pentágono que casi con certeza necesitaría apoyo de republicanos y demócratas en un paquete bipartidista para superar objeciones. Los líderes republicanos podrían intentar hacerlo por su cuenta mediante un arduo proceso presupuestario, o cerrar acuerdos con los demócratas sobre otras prioridades que probablemente añadirían al precio.

La cantidad solicitada supondría un aumento considerable del presupuesto anual del Pentágono, que el Congreso aprobó en más de $800,000 millones de dólares para el actual año fiscal.

Eso se suma a unos $150,000 millones que el Congreso dio al Departamento de Defensa en el proyecto de recortes fiscales del año pasado, gran parte de ello para proyectos específicos y mejoras generales de las operaciones del Pentágono.

Mientras que algunos de los mayores defensores de las fuerzas armadas en el Capitolio están de acuerdo con más gasto para aumentar las reservas de municiones y mejorar las capacidades de defensa frente a amenazas emergentes, otros sin duda señalarán la atención médica y otras necesidades internas que consideran prioridades más importantes.

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien se niega a llamar guerra a la operación militar, sostuvo el miércoles que cree que los ataques contra Irán han logrado los objetivos de destruir los misiles balísticos del país y neutralizar su Armada, y que terminarán rápidamente.

“Tan pronto como aportemos algo de calma a la situación, creo que prácticamente habrá terminado”, manifestó Johnson, republicano por Luisiana.

___________________________________

El corresponsal Konstantin Toropin contribuyó con esta nota.

___________________________________