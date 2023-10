Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, presentó este martes a Ernesto Cabrera como presidente del Comité Municipal de Guaynabo con miras a triunfar como alcalde en las elecciones de 2024, mientras continúa la búsqueda de líderes en San Juan y Bayamón.

“Ernesto es un joven puertorriqueño comprometido con su pueblo, comprometido con su país. Y bajo su liderato, estoy seguro de que, en poco tiempo y con eficiencia, vamos a tener reorganizado y en posición de ganar las elecciones en Guaynabo en el Comité Municipal del Partido Popular Democrático”, expresó Ortiz desde la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

Acompañado por casi una veintena de figuras de la Pava, entre ellos el candidato a comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, Ortiz afirmó que la designación de Cabrera “permitirá acelerar los procesos de reorganización en una ciudad muy importante para el Partido Popular”.

Tal como adelantó El Nuevo Día el lunes, Cabrera aspirará a recuperar la poltrona municipal de Guaynabo, liderado actualmente por Edward O’Neill Rosa, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Cabrera, quien busca por primera vez ser alcalde de Guaynabo, fue aspirante al distrito representativo 5 de San Juan, en 2008, contra el representante Jorge “Georgie” Navarro. Su fenecido padre, del mismo nombre, fue representante y laboró en el Municipio de Guaynabo.

“Yo conozco a mi gente de Guaynabo, así que lo que tengo que hacer es organizar este partido, ponerlo en ámbitos de ganar, preparar un ejército electoral a la altura que el partido requiere y se merece para defender los votos de nuestro partido, y en el 2025 juramentar como alcalde”, dijo Cabrera.

Además de reorganizar la presencia municipal del PPD, entre sus prioridades, Cabrera –natural de Guaynabo– enumeró retomar la práctica de deportes, ampliar el acceso a la educación y brindar mejores servicios a la población de la tercera edad, la cual describió como “olvidada”.

“Nuestro pueblo necesita unificación, porque guaynabeños somos todos, Guaynabo nos pertenece. Garantizar esa equidad de servicios y calidad de vida será mi norte, nuestros residentes en el área urbana y de nuestros campos merecen la calidad de vida y las mismas oportunidades, porque contamos con los recursos”, indicó Cabrera, quien al presente labora en la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Por su parte, el ejecutivo municipal de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes resaltó el rol crucial de los alcaldes y alcaldesas en la atención de las necesidades de la ciudadanía y aseguró, por otro lado, que el PPD “es el partido de la esperanza del pueblo”. Puntualizó que “nuestra misión no solamente es ganar municipios, nuestra misión es poner en esos municipios los mejores recursos para el beneficio de todos los ciudadanos”.

En espera en San Juan

Mientras se inicia la reorganización en Guaynabo, el PPD continúa sin líderes en San Juan y Bayamón, dos municipios clave en la intención de la colectividad de recuperar La Fortaleza.

Sobre San Juan –sin un líder popular al mando desde las elecciones de 2020–, Ortiz se limitó a decir que están en conversaciones con “otras figuras” que podrían asumir las riendas de la reorganización, pero enfatizó en que el período de presentación de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cierra el 30 de diciembre.

“¿Quién es el candidato del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) en San Juan o en Carolina, Cayey? Y del PNP en Carolina, ¿quién es? (En el Movimiento) Victoria Ciudadana, ¿quiénes son sus candidatos en San Juan, en la comisaria residente? Nadie sabe. Todos los partidos pasan por procesos de seleccionar candidatos, que cada uno de ellos se encarguen de sus procesos, que en el Partido Popular vamos a tener nuestros candidatos y candidatas listos para ganar”, anticipó.

El exrepresentante popular José Báez confirmó a El Nuevo Día que no aspirará a la candidatura a la alcaldía de San Juan, mientras que el exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Antonio Medina, expresó que no está interesado en la posición. El secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, ha reconocido que no tener un candidato sólido en la ciudad capital afecta directamente las posibilidades de triunfo de la colectividad en la gobernación.

“Vamos a tener el partido listo, aquí lo que el país lo que tiene claro es que el Partido Popular va a estar listo para ganar la elección”, adelantó Ortiz.