Francisco Domenech: “El gobernador no le da un triunfo al PNP en las elecciones de noviembre”

“Creo que el gobernador está subestimando al pueblo. El pueblo es inteligente, el pueblo es sabio. El pueblo está cansado de los apagones. El pueblo está cansado de que se esté aumentando la luz con los apagones continuos, que no se está atendiendo la gente, que los fondos federales no se han puesto a correr, que la gente no ve la obra. Ve muchos letreros, pero no ve obra”, comentó.