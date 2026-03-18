Jenniffer González da por terminada la pugna con Thomas Rivera Schatz

En una movida unilateral, la gobernadora Jenniffer González dio por terminada este miércoles la lucha que mantiene con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmando que “los conflictos necesitan dos para existir”.

“Lo dicho está. El pueblo sabe lo que he expresado y hay mucho trabajo por hacer. No voy a perder tiempo en esas distracciones constantes que no benefician a la gente. Sus expresiones, tal y como lo advertí, buscan desviar la atención y mantener la controversia, pero no permitiré eso”, sostuvo la primera ejecutiva y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), a través de un comunicado de prensa divulgado a las 10:00 a.m. por La Fortaleza.

Poco más de dos horas antes, el líder senatorial había publicado su usual mensaje de “Buenos días, Puerto Rico”, pero, a diferencia de días anteriores, con un tono más sosegado.

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Rivera Schatz defendió la labor de la Asamblea Legislativa en lo que va de cuatrienio y cuestionó, nuevamente, la gestión administrativa de González.

“Hace meses, esperamos por el informe del ‘comité’ sobre el proyecto del impuesto al inventario, la información sobre el presupuesto y la reforma contributiva que debe proveer el Ejecutivo”, dijo, en redes sociales.

Acto seguido, habló del PNP y rechazó que abogar por la colectividad sea “defender” al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech; a Politank, la empresa de cabildeo que poseía el funcionario; ni “conceder, legislar u ordenar privilegios familiares, personales o contratos y hacer alardes de todo eso en podcasts”.

“Se pidió el voto para servir, no para ser servido y ese es nuestro compromiso”, sostuvo.

Mientras, en su comunicado, la gobernadora recalcó que no se enfocará “en los ataques del presidente del Senado” y, en cambio, seguirá “concentrada” en su gestión.

“He vivido toda mi vida enfrentando críticas y burlas, ya hay una línea fina y no me permitiré caer en lo mismo”, afirmó.

González hizo, además, un llamamiento a la unidad.

“Menos ruido, más resultados. Quien esté en posiciones de responsabilidad debe actuar como tal y defender la política pública. Puerto Rico quiere trabajo en equipo; por eso los alcaldes de todos los partidos pueden dar fe de lo que estamos haciendo y de la apertura que existe. Quien quiera ser aliado y contribuir a un mejor Puerto Rico cuenta conmigo. Atrás queda el ruido y las distracciones. Confío en el equipo que el pueblo me dio, y juntos cumpliremos a Puerto Rico”, sentenció.

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La disputa pública entre González y Rivera Schatz escaló luego que trascendieran las irregularidades que se le imputan a la ahora exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña relacionadas con la venta de marbetes en un centro de inspección que era de su propiedad y la citación al secretario de la Gobernación a una sesión de interpelación en una Comisión Total en el Senado para el próximo martes.