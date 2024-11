Jessika Padilla Rivera recomienda alquilar máquinas de escrutinio electrónico para futuras elecciones

“Hay que renovar las máquinas. No podemos continuar con las mismas. Mi recomendación no es compra; sería alquiler” , dijo, en un aparte con El Nuevo Día , durante el escrutinio general de las elecciones, que inició el martes.

“Hay distintas alternativas. Obviamente, es importante conocerlas todas. Pero, si me preguntas a qué me inclinaría, es a alquiler. No me inclinaría a comprar algo que no permita ser renovado…. que no permita que haya un tipo de ‘upgrade’ (actualización)”, comentó.