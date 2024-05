Juan Zaragoza revisaría meta de alcanzar un 100% de energía renovable para 2050 si llega a La Fortaleza

No a la perspectiva de género

“Cuando tú haces estas reuniones bien balanceadas con diversos grupos, van a surgir buenas ideas. Lo que pasa es que de ahí tú no puedes salir sin responsabilidad de establecer un plan de trabajo detallado, fechas límite, personas responsables, mecanismos de seguimiento y de ‘reporting’. Porque si no, se quedó en una reunión y lo que tengo entendido es que se ha fallado en eso ”, planteó el exsecretario de Hacienda. “Se han hecho adelantos, pero tal vez, si se hubiese gerenciado mejor, se hubiese logrado más”.

“Yo creo en una educación basada en la equidad, de que todos somos iguales, de que nadie tiene derecho sobre nadie, de que nadie es propiedad de nadie, de que no hay roles definidos. Yo prefiero hablar de lo que creo, porque me he encontrado que cuando uno usa un término, te expones a que el recipiente de tu palabra lo defina según su perspectiva, y eso me parece que lo que hace es que va en contra del objetivo porque polariza más”, opinó.