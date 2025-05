“En aquel momento, decidimos no hacer nada antes de las elecciones porque no íbamos a tratar de influenciar las elecciones, ni de un lado ni de otro. Por eso, esperamos hasta mediados de noviembre para entonces ir a a ver qué encontrábamos allí. Aparentemente, de lo que he oído hasta ahora de los investigadores, me dicen que hay muchas cosas que se ven que están bien, pero hay otras (para las) que necesitaban más información”, explicó Valdivieso.