“La agenda colectiva va por encima de todos nosotros”: Jesús Manuel Ortiz hace llamado a la unidad en la recta final de carrera primarista

“ Lo que veo en la calle, y la información que tengo del voto adelantado, es que me coloca en una ventaja mayor de 7 a 3. Vamos a prevalecer de manera contundente, pero, más allá de eso, lo importante es que los populares salgan a votar ”, abundó.

Además, Ortiz insistió en que no quisiera que la división que se produjo en el PPD en 2020, cuando tres personas se disputaron la candidatura a la gobernación, vuelva a repetirse, porque le causó “mucho daño” a la colectividad.

“La falta de cohesión al final nos afectó grandemente y nos afecta al día de hoy. No pasa una semana que yo no esté por un pueblo y un popular me diga: ‘No podemos pasar lo que pasamos en el 2020′. Uno tiene que tener el desprendimiento y entender que hay causas que van por encima de uno”, planteó.