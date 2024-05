Jesús Manuel Ortiz dice que ofrecerá un “nuevo modelo” de gobernanza a Puerto Rico

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Primero, hay que reformular todo el sistema de licenciamiento de profesionales de la salud, que hoy es excesivamente burocrático y hace la vida imposible no solo a los médicos, sino a distintos profesionales que están sujetos al proceso de licenciamiento”, explicó.

Ortiz también señaló que aumentaría el número de escuelas especializadas en el DE y no cerraría planteles escolares, pese a que haya una merma en la matrícula de estudiantes.

“Debemos buscar un uso adecuado para eso. Servicios para los adultos mayores, fomentar las ONG para servicios de adultos mayores, servicios de vivienda, servicios de entretenimiento, servicios comunitarios... pero no se debe cerrar ninguna escuela”, puntualizó el precandidato.

“La sombrilla del DSP va a desaparecer. No ha servido. No es eficiente. No ha producido los ahorros y lo que ha hecho es complicar y poner en peor estado las agencias de seguridad. Hay que darle todas las facultades a la Policía que le permitan trabajar y atender la calidad de vida de los policías, sobre todo, con su retiro”, planteó.