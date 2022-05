La defensa legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced admitió hoy, jueves, que anticipa que será acusada por las autoridades federales por supuesto fraude electoral.

Junto a su abogado Luis Plaza, la exgobernadora ofreció unas declaraciones a Telenoticias de Telemundo donde reiteró su inocencia y dijo que se defenderá de las acusaciones.

“Esperaría que venga algo y que sea algo bien técnico”, dijo el licenciado Plaza a Telenoticias, quien anticipó que están preparados para litigarlo.

“Te adelanto que, si viene algo, no va a ser algo como el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado de que venga la gente que la grabaron cogiendo los billetes… Eso no nos va a pasar a nosotros. Si algo nos viene, va a ser un caso técnico. Lo vamos a litigar y lo vamos a ganar”, comentó Plaza, quien es exfiscal.

La exgobernadora reconoció, a su vez, incertidumbre sobre la investigación y el delito por el cual finalmente se le pretenda acusar, pero se expresó confiada en que prevalecerá.

“Las investigaciones aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal ni incorrecta”, afirmó Vázquez Garced.

El Nuevo Día reseñó hoy, que uno de los colaboradores de su campaña, John Blakeman Ortiz, se declarará culpable de delitos relacionados al financiamiento de campañas electorales.