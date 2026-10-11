Más de 4,000 populares se congregan en Ponce para elegir a la nueva Junta de Gobierno del PPD

Ponce - Miles de populares comenzaron, desde tempranas horas de la mañana, a congregarse en el Complejo Ferial de Ponce para participar de la asamblea general del Partido Popular Democrático (PPD), en la cual se escogerán a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno.

El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, indicó que, aunque esperaban una participación de 2,500 a 3,000 populares, pasadas las 10:00 a.m. ya había más de 4,000 asistentes. El inicio de los trabajos se retrasó debido a la cantidad de participantes que continuaban llegando a media mañana.

“Mientras haya gente en la fila, la votación permanece. Si hay gente en la fila a las 11:30 a.m. y luego de las 11:30 a.m., el manual de la votación establece que se continúa y permanece la votación corriendo”, dijo a El Nuevo Día Calderón Cerame.

El secretario general de la Pava abrió los trabajos de la asamblea general a eso de las 11:07 a.m. El exterior del Complejo Ferial estaba repleto de vehículos y guaguas que transportaron a las huestes populares. Además, abundaban los afiches de líderes de la Pava, el partido más antiguo en la isla y que no alcanza la gobernación desde las elecciones de 2016.

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En el interior del recinto, miles de populares votaban en casetas para escoger a los nuevos miembros por acumulación de la Junta de Gobierno, el organismo rector de la colectividad.

Los 10 aspirantes por acumulación de la Junta de Gobierno del PPD son: los legisladores Marially González Huertas, Swanny Enit Vargas, Ada Álvarez Conde y Ramón Torres; los alcaldes de Loíza y Coamo, Julia Nazario y Juan Carlos García Padilla, respectivamente; José “Pepe” Varela Fernández, Nina Valedón y Bryan Saavedra.

Entre los asistentes, dominaba la vestimenta roja y blanca, y las banderas del PPD y de Puerto Rico. “Todo por el Cambio” es el lema que se desplegaba en la tarima y en el podio desde el que se dirigían líderes de la colectividad.

“Mucho ánimo, mucho entusiasmo y muchos deseos de cambio y de esperanza para Puerto Rico”, manifestó el secretario general.

El programa de la actividad establecía que, al mediodía, se certificaría el quorum y a las 12:30 p.m. brindaría su mensaje el presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera. En su discurso, se espera que abunde sobre la nueva filosofía del partido bajo el concepto que ha impulsado: la refundación.

Previo al mensaje de la presidenta de las Mujeres, Anibelle Sloan, se desplegaron en las pantallas vídeos del fundador del PPD, Luis Muñoz Marín, así como de Rafael Hernández Colón, Victoria “Melo” Muñoz, Felisa Rincón, Celeste Benítez y Sila María Calderón. Esta última fue la más aplaudida y ovacionada.