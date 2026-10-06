PPD busca demostrar su fuerza rumbo a las elecciones de 2028 en asamblea en Ponce

La asamblea general que el Partido Popular Democrático (PPD) realizará este domingo, en Ponce, servirá para demostrar la fortaleza de la refundación de la colectividad y cuán posicionada está rumbo a las elecciones generales de 2028, afirmó este martes su presidente, Pablo José Hernández Rivera.

“El 11 de octubre será un día histórico para nuestro partido Será la oportunidad de demostrar la fuerza de nuestra refundación y lo bien posicionados que estamos, a dos años de las elecciones. Mi llamado es a todos los populares: el 11 de octubre, todos por la esperanza, todos por el cambio, todos para Ponce”, dijo el también comisionado residente en Washington, en conferencia de prensa, en la sede de la Pava, en Puerta de Tierra.

Durante la asamblea general, a celebrarse en el Complejo Ferial de Ponce, se escogerá a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del PPD, máximo ente regente del partido.

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Además, como elemento novel, contará con un sistema de identificación para los asistentes –bautizado como el Pava-Pass– que consiste en un código QR para efectos de registro. El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, dijo que el Pava-Pass dará un número único a los populares, que le acompañará en futuros eventos para efectos de identificación.

Sobre la elección a la Junta de Gobierno, Hernández Rivera evitó respaldar postulantes, pero destacó que la votación se llevará a cabo de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.

“Todos los electores que lleguen a la asamblea podrán votar por cinco de los 10 candidatos a la Junta de Gobierno por acumulación. En los distritos senatoriales de San Juan y Bayamón, los votantes también elegirán a su representante de distrito”, detalló.

Respecto a la participación esperada, Hernández Rivera comentó que, en la última asamblea que el PPD celebró, en Trujillo Alto, en 2023, hubo 2,000 asistentes, cifra que esperan exceder.

“Nosotros hemos concluido que, si llegamos a conseguir 2,500 o 3,000 (personas), pues, ya sería un aumento significativo, de 25% o 50%. Pero estamos preparados para recibir más que eso”, dijo.

Indicó que, previo a la asamblea, el PPD realizó 27 actividades de movilización y logró aglutinar a sus seguidores, lo que, a juicio de Hernández Rivera, demuestra que son la colectividad “mejor organizada en Puerto Rico y una diferencia marcadísima con las condiciones en las que nos encontrábamos, en esta misma fecha, hace cuatro años”.