Pedro Pierluisi dice que Jenniffer González aspira a la gobernación “por ambición”

“No es que no me guste (la primaria). Yo he dicho, y repito, que esa primaria es innecesaria. Que aquí la administración del PNP ha hecho un trabajo encomiable en estos tres años y tres meses contra viento y marea . Tenemos una Legislatura en contra, porque es dominada por el Partido Popular (Democrático). Tenemos una Junta de Supervisión (Fiscal), que muchas veces también pone trabas”, dijo el mandatario y presidente del PNP, tras participar de un evento para adultos mayores en Canóvanas .

“En un proceso de primarias, surgen, hay veces, controversias. Yo trato de no fomentar eso. Trato de siempre mantener un discurso de altura. Yo me refiero, prácticamente, siempre a las propuestas, a los conceptos. Puedo referirme a una crítica y decir, ‘eso es injusto por esto, esto y esto’. No me refiero a las personas”, aseguró.