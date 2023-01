Canóvanas – El gobernador Pedro Pierluisi evitó este martes comentar si respaldaba una posible candidatura del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe para comisionado residente en Washington D. C. en las próximas elecciones del 2024.

“El PNP tiene un liderato con un potencial enorme y, en su momento, y ese momento no es ahora, ese liderato, esos líderes y esas líderes que tenemos, son los que van a decidir a los cargos que aspiran. Eso no se ha dado. Yo no tengo que adelantar criterios”, indicó el primer ejecutivo.

“En su momento sabremos quién aspira a qué. Yo no voy a estar ahora endosando candidaturas porque no es el momento”, agregó.

Según ha trascendido, Villafañe interesaría el cargo electivo en Washington D. C. si la comisionada residente en Washington Jenniffer González no decide regresar en el 2024. González, por su parte, no se ha expresado diciendo que aspirará a otro cargo electivo.

Entretanto, Pierluisi ha reiterado que buscará regresar a La Fortaleza en los próximos comicios.

De acuerdo con el Código Electoral, la radicación de candidaturas comienza el 1 de diciembre de este año.

Villafañe fue secretario de la Gobernación bajo la administración de Ricardo Rosselló.